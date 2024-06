Manažeři francouzských fondů hledají po výprodejích výhodné tituly

Francouzské akcie vymazaly 200 miliard dolarů a stále se zdají být křehké, ale někteří investoři již mezi nimi hledají výhodné vyklesané tituly, které by dokázaly odolat rizikům souvisejícím s volbami. Správci fondů navyšují expozice na akcie, které mají vysoký podíl mezinárodních prodejů, a na akcie v defenzívnějších sektorech. Po propadu vyvolaném vyhlášením předčasných voleb prezidentem Emmanuelem Macronem se připravují na další otřesy na trhu, když průzkumy ukazují, že krajně pravicové Národní sdružení Marine Le Penové a levicová Nová lidová fronta mají větší podporu než Macronova skupina.



„Viděli jsme, jak jednoduše byly akcie zmasakrované, a nabrali jsme nějaké pozice,“ řekla Ariane Hayate, manažerka fondu ve společnosti Edmond de Rothschild Asset Management. Navýšila expozici na „společnosti na výrobu stavebních materiálů, které mají obvykle většinu svých zisků v USA a Asii,“ a zaujala pozice v defenzivních akciích v rámci spotřebitelského segmentu.





Gilles Guibout, manažer fondu IM, rovněž posílil své pozice na francouzských akciích se silnou mezinárodní expozicí a zároveň snížil expozici svého fondu vůči bankám. Guibout také řekl, že výprodej akcií některých provozovatelů silničního mýtného a dalších infrastrukturních firem byl přehnaný. Navzdory strachu ze znárodnění krajní pravicí jsou jejich smlouvy s vládou pevné, dodal. Podíly v infrastrukturních a dopravních firmách Eiffage, Aeroports de Paris, Bouygues, Getlink a , které podle údajů sestavených agenturou Bloomberg generují až 70 % svých tržeb ve Francii, se v posledních dvou týdnech propadly.



Zatímco výprodeje postihly prakticky celý trh, stále důležitý francouzský sektor luxusu se vrací zpět. Ředitel GAM Investments Niall Gallagher uvedl, že jeho fond drží podíly v globálně exponovaných francouzských společnostech, včetně , Ricard a L’Oreal a že od oznámení předčasných voleb neprovedl v alokaci žádné změny. Tyto podniky „ve skutečnosti nepohání francouzská makroekonomika nebo politika. Mnohem více je ovlivňuje to, co se děje s USA a asijským spotřebitelem,“ řekl Gallagher. A také u dalšího z jeho holdingů, Schneider Electric, je trend elektrifikace důležitější než domácí politika, dodal.



Ostatní zastávají před volbami, které se budou konat během příštích dvou týdnů, vyčkávací přístup. Macronova ztráta kontroly nad parlamentem by bránila jeho agendě podpory podnikání a mezi další obavy investorů se řadí rizika spojená s navýšením daní, vyššími výpůjčními náklady a možná i znárodněním. „Čekáme na výsledky voleb. Zatím je vzhledem k nejistotě to příliš brzy,“ řekl Harry Wolhandler, šéf akcií společnosti Meeschaert AM. Po snížení expozice na domácí francouzské akcie, včetně financí a obnovitelných zdrojů, zatím neplánuje hledat žádné vyklesané akcie.



Většina investorů se shodla na tom, že trh čeká drsná jízda, ať už bude výsledek jakýkoli. Francouzské blue-chip akcie z indexu CAC 40, jejichž výnosy mají pouze 20% expozici na ekonomiku této země, klesly v týdnu poté, co Macron vyhlásil volby, o více než 6 %. Některé sektory, jako jsou banky, jsou stále níže. Ostatní akcie, včetně společnosti , farmaceutického gigantu , vlastníka Gucci Kering a Schneider Electric, se vrátily zpět.



Zdroj: Bloomberg