Rozbřesk: Proč “napínavé” francouzské volby zajímají i české trhy?

Francouzské parlamentní volby přináší i pro českou ekonomiku a trhy řadu důležitých otázek. Ostatně česká koruna v reakci na rozhodnutí prezidenta Macrona rozpustit Parlament oslabila přibližně o 0,5%. O co se tedy z pohledu české ekonomiky hraje?

Pokud by krajně pravicové Národní sdružení Marine Le Penové po volbách bylo schopné sestavit vládu, těžko asi očekávat, že se budou realizovat některé důležité projekty směřující k dokončení jednotného vnitřního trhu. Dokončení kapitálového trhu, zejména pak trhu s rizikovým kapitálem, zcela správně zdůrazňoval prezident Macron jako základní nástroj k posílení evropské konkurenceschopnosti. Lví díl práce ovšem leží v kvalitní implementaci a odstraňování regulatorních bariér na národních úrovních. Program krajně pravicového nacionalistického Národního sdružení míří přitom zcela opačným směrem - k uzavřenější Francii. Krajní pravice ve Francii hovoří například o potřebě zavést přednostní právo pro francouzské společností ve veřejných zakázkách nebo o vystoupení z vnitřního trhu s elektřinou. To jsou vše kroky, které vnitřní trh narušují a kde by se Francie dostala do přímého střetu s Evropskou komisí jako strážkyní pravidel. Dokud bude ve své funkci prazidentem Emanuel Macron, bude sice manévrovací prostor jakékoliv krajně krajně pravicové vlády omezený, ale “leadership” Francie v oblasti vnitřního trhu a konkurenceschopnosti zcela zmizí. Recepty připravované bývalým premiérem Mariem Draghim pak lehce mohou skončit založené v šuplíku. To by byla špatná zpráva pro malé, otevřené ekonomiky jako Česko, jejichž prosperita závisí kriticky na konkurenceschopnosti Evropy a funkčnosti vnitřního trhu.

Dalším problémem pak mohou být rozpočtové plány Národního sdružení Marine Le Penové. Pokud by se měly zejména daňové škrty realizovat v plné síle, mohou navýšit deficity veřejných financí Francie o 1-2% HDP - tj. z dnešních zhruba 5% k 7% HDP. To by byla velká zatěžkávací zkouška pro staro-nová rozpočtová pravidla EU, která již dnes v případě Itálie a Francie ukazují na potřebu poměrně výrazné fiskální konsolidace (redukce výdajů o cca. 0,9% ročně). Pokud by se Francie vydala zcela opačným směrem a Evropská komise nad tím shovívavě “přimhouřila oko”, byla by kredibilita rozpočtových pravidel “v troskách” a rizikové prémie u více zadlužených ekonomik by dál narůstaly. A to historicky vzato nikdy nebyla dobrá zpráva ani pro středoevropská aktiva včetně koruny.





*** TRHY ***



Koruna

Česká národní banka snížila úrokové sazby o 50 bps na 4,75%. Pro toto rozhodnutí zvedlo ruku 5 členů bankovní rady, zatímco 2 hlasovaly pro opatrnější pokles sazeb o 25 bps. Pro část trhu a většinu analytiků (včetně nás) šlo o překvapení - předpokládal se spíše opatrnější pokles sazeb o 25 bps. I proto koruna bezprostředně po zasedání oslabila a pokračoval i ve chvíli, kdy guvernér na tiskové trhy naznačil, že další snižování sazeb bude již opatrnější. I ve světle nervozity spojené s francouzskými volbami koruna může zůstat v nejbližších seancích pod tlakem - další technickou zastávkou jsou úrovně v blízkosti 25,15-25,20 EUR/CZK.

Důvodem k opatrnosti jsou podle Aleše Michla pro-inflační rizika související primárně s rychlou dynamikou cen služeb a možným dalším zrychlováním mzdové dynamiky. Proto věříme, že na dalších zasedáních bude ČNB snižovat sazby již po 25 bps krocích a na konci roku 2024 (Q4) si vybere pauzu. Důvodem k pauze může být skutečnost, že sazby již budou relativně nízko (4,0%) a inflace bude mířit naopak výše (předpokládáme 3,1% na konci roku). Navíc bude panovat nejistota ohledně lednového přecenění a kratší pauza se může logicky nabízet. Celkově tak neměníme náš odhad pro konec roku 2024, kdy předpokládáme sazby na 4,0%, i konec roku 2025 (3,5%).





Eurodolar

Včerejší americká data dolaru nepomohla (náš nowcast pro růst HDP ve druhém čtvrtletí jejich vinou klesl na 1 %), mimo jiné i proto, že trh vyčkává na nejdůležitější číslo týdne. Tím bude výsledek deflátoru osobní spotřeby za květen (Fedem preferovaný index inflace), byť pro eurodolar mohou být inspirativní i jiná inflační data - konkrétně ta z Francie a Itálie (již za měsíc červen).

Nicméně makroekonomické dění může být tak trochu ve stínu politiky. Jednak euro může začít pociťovat nervozitu před nedělním prvním kolem parlamentních voleb a jednak se na trhu může projevit i panika, jež Demokratické straně zavládla po tragickém výkonu prezidenta Bidena ve včerejší televizním duelu s D. Trumpem.



Akcie

Hlavní zámořské indexy včera nepředvedly žádný větší pohyb a po většinu obchodní seance se pohybovaly poblíž hodnot včerejšího závěru.

Akcie Micron Technology (MU) včera odepsaly přes 7 %. Přestože výhled společnosti dokázal překonat odhady analytiků, tak výhled tržeb nedosáhl na nejvyšší odhady analytiků z Wall Street. Tržní očekávání byla tedy ještě vyšší než odhady analytiků, a společnost je nedokázala naplnit.