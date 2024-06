Rozbřesk: Vlna se otáčí a nemovitosti v Česku znovu zdražují, Eurodolar upadl do vyčkávacího módu

Korekce na tuzemském nemovitostním trhu je minulostí. Alespoň tak hovoří aktuální zpráva o finanční stabilitě z dílny ČNB, dle které se ve druhé polovině roku 2023 zastavil zhruba roční pokles realizovaných cen nemovitostí. V souhrnu tak šlo o relativně malou korekci o necelá 4 % a nenaplnily se tak obavy/přání prudšího propadu cen jako v letech po světové finanční krizi 2008-2013.



Nejnovější tržní data potvrzují, že od konce minulého roku dochází k vcelku svižnému zdražování nemovitostí, zvláště u novostaveb ve velkých regionálních centrech. To dokumentuje i pohled na hypoteční trh. Skutečně nově poskytnuté hypotéky (data ČBA) přesáhly v květnu poprvé po dvou letech hranici 20 mld. Kč. Podle centrální banky cenový růst dále zrychlí (meziroční dynamika až 5 %) ke konci tohoto roku. V dalších letech by pak měl růst cen setrvat na obdobných úrovních. Hlavním hnacím motorem budou dva faktory, které mají dlouhodobě dominantní vliv – postupný pokles hypotečních sazeb a rostoucí nominální příjmy domácností.



Opětovné zdražování nemovitostí umocní nedostupnost vlastnického bydlení, tedy statistiku, ve které patří Česko k těm vůbec nejhorším zemím v EU. A na obzoru jsou další potenciální impulsy pro vyšší ceny. Dlouhodobě bojujeme s nedostatečnou výstavbou, která souvisí s extrémně dlouhými povolovacími lhůtami a byrokratickým peklem, kterým si stavitelé musí projít. Nový stavební zákon slibuje v tomto ohledu zjednodušení a principiálně jde o krok správným směrem, ale s jeho červencovým nástupem to vypadá – eufemisticky řečeno – na nemalé porodní bolesti. Rizikem je scénář, kdy bude tempo schvalování stavebních povolení krátkodobě výrazně přibrzděné.



Shrnuto, podtrženo, tuzemský nemovitostní trh má to nejhorší již za sebou. Návrat k cenovému růstu přitom netrval extra dlouhou dobu v porovnání s obdobím 2008-2013. Zdražování nemovitostí by však nemělo nabrat podobně překotného tempa jako v letech 2021-2022. Sama ČNB odhaduje pravděpodobnost obnovení meziročního růstu přesahujícího 20 % přibližně na 10 %.





*** TRHY ***



Koruna

Při absenci nových kurzotvorných informací se koruna zklidnila a zaparkovala v těsné blízkosti 24,80 EUR/CZK. Pozornost korunového trhu ale již směřuje ke čtvrtečnímu zasedání ČNB, které může opětovně zvýšit rozkolísanost tuzemské měny. Zvláště to bude platit v případě, pokud ČNB překvapí trh (i analytický koncensus) razantnějším poklesem sazeb o 50bps. V takovém scénáři by koruna mohla prolomit hranici 25,00 EUR/CZK, v závislosti na doprovodné rétorice centrální banky.



Eurodolar

Dolaru včera mírně pomohla rétorika amerických centrálních bankéřů, když Michelle Bowmanová, jedna z jestřábích členů amerického Fedu, varovala před inflačními riziky. Zopakovala, že sazby bude nutné ještě nějakou dobu držet na vysoké úrovni. Bowmanová stále nevidí prostor pro snížení sazeb v letošním roce, a proto přesunula očekávané snížení na příští rok. Mimo jiné také varovala před fiskálními stimuly a uvolněním finančních podmínek jako o potenciálních rizicích pro inflační výhled.

Dnešek bude z pohledu očekávaných makroekonomických událostí poměrně nudný, když trh může upírat pozornost směrem k pátku, kdy budou zveřejněna americká inflační data.



Akcie

Včera se americké akciové trhy po třech poklesech v řadě opět nadechly k růstu. Nejvíce se dařilo indexu Nasdaq 100, který přidal více než procento, a tak smazal polovinu ztráty z předešlých třech obchodních seancí. Akciím Alphabet i Meta se včera náramně dařilo a oba tituly si připsaly více než 2% růst. U akcií vlastníka Google byla zaznamenána nová rekordní maxima. Akcie Nvidia v předešlých třech dnech odepsaly přes 13 %. Včera se jim tuto ztrátu podařilo částečně umazat, když přidaly přes 6 %, a připsaly si nejvyšší denní nárůst v tomto měsíci. Na druhé straně spektra stály akcie Nike a Home Depot, které se nejvíce podílely na propadu indexu Dow Jones.