Německé automobilky apelují na EK, aby nezaváděla cla na elektromobily z Číny

Německý Svaz automobilového průmyslu (VDA) apeluje na Evropskou komisi (EK), aby ustoupila od záměru uvalit od čtvrtka dodatečná cla až 38,1 procenta na dovoz elektromobilů z Číny. Svaz to uvedl v dnešním prohlášení.



"Plánovaná cla ztíží úspěšný rozvoj elektromobility, a tím i dekarbonizaci a dosažení cílů ve snižování emisí CO2 stanovených klimatickou dohodou z Paříže, k nimž se v rámci Zelené dohody zavázal i německý automobilový průmysl. Navíc poškozují evropské spotřebitele i evropské podniky. Nejsou proto v zájmu Evropské unie," stojí v prohlášení.



EK by proto podle VDA měla od oznámených cel upustit a "najít s Čínou řešení pomocí jednání". Výrobci dále volají po "vážně míněném dialogu". Instituce na obou stranách by podle něj měly plnit své závazky a "vytvářet spravedlivé konkurenční podmínky pro všechny hospodářské subjekty, které slouží cílům (ekologické) transformace".



Brusel a Peking podle agentury Reuters jednají od minulého týdne. Pokud však nedospějí k dohodě, ve čtvrtek začnou platit dříve oznámená dodatečná cla.



EK osm měsíců vyšetřovala, do jaké míry subvence čínské vlády narušují unijní trh při dovozu elektromobilů. Následně 12. června oznámila, že od 4. července zavede prozatímní dodatečná cla. Ke standardnímu desetiprocentnímu poplatku se tak ještě přičte přirážka, která by v případě čínské automobilky BYD činila 17,4 procenta, u automobilky Geely 20 procent a u automobilky SAIC potom 38,1 procenta.



Částka stanoveného cla se bude lišit podle toho, nakolik automobilky s EK spolupracují na vyšetřování dopadu subvencí čínské vlády. Na výši cla bude mít vliv i výše dotací, které čínské firmy dostávají.



Podle odhadů banky vytvářejí němečtí výrobci automobilů 20 až 23 procent svých globálních zisků právě v Číně. Navíc významná část automobilů dovážených do EU z Číny pochází od evropských výrobců. Podle dřívější analýzy Reuters by případná čínská odveta dopadla především na firmy Mercedes-Benz, , , Porsche a Ferrari.



Mezi členy VDA patří automobilky jako , Mercedes-Benz, Opel nebo , ale i zahraniční výrobci působící na německém trhu jako Iveco, nebo Stellantis.