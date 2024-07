Blíží se výsledková sezóna za druhé čtvrtletí. Podle analytiků musí být excelentní, aby mohla akciová rally pokračovat

Podle některých stratégů z Wall Street musí Corporate America naservírovat excelentní výsledkovou sezónu za druhý kvartál, aby mohla rally na amerických akciích pokračovat. Podle indexu převážila za druhé čtvrtletí navýšení odhadů zisku nad jejich sníženími a očekávání budoucích výnosů za 12 měsíců jsou přitom na historickém maximu, jak ukazují údaje Bloombergu.





„Vzhledem k vysokým implikovaným očekáváním růstu trhy pravděpodobně potřebují vidět navýšení zisku spojená se solidními výkony, aby si udržely nedávné zisky nebo se dostaly ještě výš,“ napsal v komentáři stratég Scott Chronert. "Obáváme se, že zatímco základní trendy jsou pozitivní a konsensuální odhady dosažitelné, valuace naznačují, že strana nákupu bude požadovat více."

Sezóna druhého čtvrtletí začíná naostro 12. července, kdy již tradičně odstartuje svými výsledky Chase. Tato sezóna však přichází po 35% nárůstu na indexu S&P 500 od jeho říjnového minima, přičemž tento benchmark si letos zapsal více než 30 rekordních maxim po rozruchu kolem umělé inteligence a sázkách na nižší úrokové sazby Fedu. To však zdražilo valuace. Nyní se S&P 500 obchoduje s poměrem ceny k zisku na téměř 22násobku ve srovnání s dlouhodobým průměrem 16násobku.





V prvním kvartálu více než 80 % firem z indexu S&P 500 překonalo odhady, ale podle údajů Bloombergu měla mediánová akcie v den výsledků o 12 bazických bodů horší výkon než celý index. Tento trend by se mohl opakovat i ve druhém čtvrtletí, uvedl v nedávném komentáři stratég David Kostin. Očekávání nárůstu zisků jsou nejvyšší za téměř tři roky, zatímco sentiment investorů je pozitivní, poznamenal jeho tým. "V souvislosti s tím by odměna za překonání odhadů zisku měla být v tomto čtvrtletí menší než průměrně, i když ne tak extrémní jako v prvním čtvrtletí," dodal Kostin.



V Oppenheimer Asset Management však stratég John Stoltzfus uvedl, že robustní výhled zisků a odolná ekonomika by mohly znamenat ještě vyšší zhodnocení. Stoltzfus zvýšil svůj cíl na S&P 500 na 5 900 bodů na konci roku, což je druhá nejvyšší prognóza mezi stratégy sledovanými Bloombergem. Jeho projekce implikuje růst indexu o dalších 6 % ze současných úrovní.



Zdroj: Bloomberg