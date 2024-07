Klid na francouzských dluhopisech může být ohrožen, v USA by mohl přijít výrazný pokles a futures jsou smíšené

Klid na francouzských dluhopisech může být ohrožen. Mike Wilson z varuje, že by se obchodníci měli připravit na výrazný pokles na akciovém trhu. Prezident Joe Biden se nehodlá vzdát kandidatury a futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX -0,3 %

Francie nabírá dech po turbulentních parlamentních volbách a úředníci se připravují na zahájení jednání o příští vládě. Politický šok ale zároveň donutil investory do dluhopisů čelit realitě, že národní fiskální deficit je problémem tady a teď – ne po letech. Francie dlouho těžila z toho, že investoři odmítali hrozbu, kterou představují její špatné veřejné finance, vzhledem k její klíčové pozici v eurozóně. Ten klid je nyní ohrožen.



Investoři dnes očekávají svědectví Jeroma Powella v Kongresu. Japonský Nikkei dnes navázal dalším intradenním rekordem poté, co S&P 500 včera zaznamenal svůj letošní 35. rekord. Mike Wilson z ale říká, že by se obchodníci měli připravit na výrazný pokles na akciovém trhu, protože víří nejistota kolem americké prezidentské kampaně, firemních zisků a politiky Federálního rezervního systému. "Myslím, že šance na 10% korekci je vysoce pravděpodobná někdy mezi dneškem a volbami," řekl Wilson v pondělním rozhovoru pro Bloomberg Television.



Prezident Joe Biden se snaží potlačit hádky demokratů ohledně své prezidentské kampaně a prohlásil, že je odhodlán setrvat v klání a požádal o ukončení hlasů o jeho odvolání. "Jsem pevně odhodlán v tomto závodě zůstat, běžet tento závod až do konce a porazit Donalda Trumpa," napsal Biden ve dvoustránkovém dopise adresovaném demokratickým zákonodárcům.



Ruští magnáti obdrželi miliardy dolarů na dividendách, když jejich společnosti obnovily nebo zvýšily výplaty uprostřed zmírňující se ekonomické nejistoty ohledně kremelské války na Ukrajině. Nejméně tucet podnikatelů získalo za rok 2023 a v prvním čtvrtletí tohoto roku více než 1 bilion rublů, podle údajů o dividendách sestavených agenturou Bloomberg z veřejně zveřejněných informací.