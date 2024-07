Nová britská vláda dál představuje své plány, Starmer chce "lepší" dohodu s EU

Nová britská vláda po čtvrtečním drtivém vítězství labouristů v parlamentních volbách pokračuje v představování svých plánů s cílem podpořit ekonomický růst. Premiér Keir Starmer dnes vyhlásil, že chce "lepší" obchodní dohodu s Evropskou unií, informovala agentura Reuters. Nová ministryně financí zase hodlá urychlit výstavbu bytů či větrných elektráren.



Starmer se k partnerství s EU vyjádřil při návštěvě Severního Irska, jehož ekonomické vazby na zbytek Spojeného království ohrozil odchod země z evropského bloku. Británie pod vedením Konzervativní strany při brexitu opustila jednotný trh EU, aby mohla sama regulovat trh britský, důsledkem toho jsou mimo jiné kontroly zboží proudícího mezi unií a jejím někdejším členem a také potřeba zvláštního režimu v Severním Irsku.



Labouristé před volbami slibovali, že budou usilovat o bližší partnerství s unií, a Starmer dnes tento cíl zopakoval. "Myslíme si, že můžeme dostat lepší dohodu, než zpackanou dohodu, s níž přišel Boris Johnson," řekl nový premiér v odkaze na jednoho ze svých konzervativních předchůdců.



Podrobnosti ohledně Starmerových plánů ale nejsou zcela jasné. Labouristé neavizovali zásadní změny ohledně nastavení obchodních vztahů nebo volného pohybu osob z EU, konkrétně zatím hovoří o širokém bezpečnostním paktu s unií. Nová vláda podle deníku The Guardian oznámila, že chce posílit spolupráci v obraně, v energetice, v boji s nelegální migrací i v klimatické politice.



Britský ministr zahraničí David Lammy by o věci mohl jednat na zasedání unijních šéfů diplomacií v říjnu, na které jej Brusel pozval. Z Irska mezitím přišla reakce, že EU je připravená s Londýnem o změně pobrexitových vztahů jednat.



Labouristé se po 14 letech v opozici o víkendu chopili moci poté, co jim voliči přisoudili téměř dvoutřetinovou většinu v dolní komoře britského parlamentu. Nová vláda má před sebou složité výzvy, neboť Británii přebírá po sérii krizí, které společně s politikou konzervativců zanechaly veřejné služby s nedostatečnými financemi a mnohé voliče s pocitem, že země je v havarijním stavu. Jako svou hlavní prioritu labouristé vytyčili nastartování ekonomického růstu po letech stagnující životní úrovně.



Pomoci tomu mají i změny v systému stavebních povolení, které dnes představila ministryně financí Rachel Reevesová. Zejména oznámila, že vláda obnoví povinnost lokálních zastupitelstev dodržovat cíle týkající se výstavby nových domů, které konzervativci předtím umožnili za jistých podmínek obcházet. Také zrušila "absurdní" omezení výstavby větrných elektráren, která zastánci využívání obnovitelných zdrojů označovali za zákaz nových elektráren na souši.



"Nepoddáme se statusu quo, který na existenci složitých rozhodnutí reaguje tím, že vždy řekne ne, a odsouvá národní zájmy za jiné priority," prohlásila Reevesová, která je první ženou v čele britského ministerstva financí.