Projev Powella v kongresu přinesl na trh volatilitu, akciím ale směr neurčil.

Předseda Fedu Jerome Powell hovořil v americkém Capitolu před členy kongresu a komentoval svůj aktuální pohled na ekonomickou situaci. Zejména v první polovině obchodní seance jsme tak mohli na trhu pozorovat zvýšenou volatilitu. Akcie si ale jasný směr pohybu nevybraly, a tak se zhruba od poloviny obchodní seance pohybovaly okolo včerejšího závěru a větší pohyb indexy nepředvedly.

Powell ve svém projevu zmínil zejména to, že dobrá data z ekonomiky mohou zvýšit důvěru v to, že se americká inflace dostává k inflačnímu cíli 2 %. Varoval ale, že snížení sazeb moc brzy nebo moc pozdě může ohrozit jak ekonomiku, tak trh práce. Perličkou je, že Powell ve svém projevu dal větší důraz právě slovům „moc brzy“. Akcie si ale ve finále projev předsedy Powella přebraly neutrálně, a tak se nadále pohybují okolo historických maxim. Výnosy dluhopisů dnes drobně posílily a US státní dluhopis s desetiletou splatností v závěru obchodní seance indikoval výnos 4,3 %.

Data o dodávkách nových letadel dnes reportoval , ten v červnu dodal 44 nových letounů, což je více než analytici očekávali. Pro se tak jedná o největší počet měsíčních dodávek od ledna, kdy společnost musela zpomalit výrobu poté, co modelu 737 Max za letu odpadla záslepka nouzového východu. Pro se tak jedná o jednu z mála dobrých zpráv po velmi dlouhé době, na stranu druhou ale společnost zaostává za hlavním konkurentem společností Airbus, která dodala 67 letadel.



Největší propad mezi akciemi v indexu S&P 500 dnes zaznamenaly akcie Albemarle Corp. Ty odepsaly přes 8 %. Za propadem stojí analytický report od analytiků z , kteří snižují cílovou cenu ze 124 USD na 109 USD. O poznání více pesimistický je samotný report analytiků. Ti snížení cílové ceny zdůvodňují klesající cenou lithia. Analytici zároveň dodávají, že o čekávají jedny z nejslabších výsledků společnosti, a následnou normalizaci od rekordních výsledků z období 2022/23. Akcie se tak dnes posunuly na úrovně, na kterých se pohybovaly naposledy v roce 2020.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,08 %, NASDAQ 100 +0,07 % a Dow Jones -0,13 %.