Prodej chytrých telefonů v Číně ve druhém čtvrtletí stoupl o deset procent

Prodej chytrých telefonů v Číně se ve druhém čtvrtletí zvýšil o deset procent. Podíl americké společnosti však klesl o dva procentní body kvůli silné konkurenci čínských výrobců, v čele s Huawei, a výrobce iPhonů se tak propadl mezi největšími prodejci v Číně na šestou pozici z třetí. Prvních pět pozic obsadili čínští výrobci. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje výzkumné společnosti Canalys.



Apple měl ve druhém čtvrtletí na čínském trhu podíl 14 procent. Pokles ukazuje, že americký technologický gigant má na čínském trhu, který je jeho třetím největším, potíže.



Jedničkou na čínském trhu byla firma Vivo s podílem 19 procent. Následovaly firmy Oppo s podílem 16 procent a Honor a Huawei, jejichž podíl činil 15 procent. Dodávky přístrojů firmy Huawei meziročně vzrostly o 41 procent díky uvedení nové řady Pura 70 na trh v dubnu.



"Domácí výrobci prokázali vedoucí postavení na trhu a poprvé v historii obsadili prvních pět pozic na čínském trhu," řekl analytik Canalys Lucas Zhong.



Firma Huawei se loni v srpnu vrátila do segmentu vyspělých chytrých telefonů, když představila telefon s čipem domácí výroby. Podařilo se jí tak překonat americké sankce, které jí odřízly přístup k čipům vyráběným v zahraničí.



Apple ve snaze podpořit svůj prodej a přilákat zákazníky nabídl výrazné slevy. V květnu zahájil agresivní kampaň, ve které zdvojnásobil předchozí únorovou akci a nabídl snížení cen vybraných modelů iPhonů až o 2300 jüanů (téměř 7500 Kč).



Analytici očekávají, že silný výkon firmy Huawei bude pokračovat celý rok. Kanadská výzkumná společnost TechInsights na začátku letošního roku předpokládala, že dodávky chytrých telefonů Huawei v Číně letos přesáhnout 50 milionů kusů, z toho na řadu Pura 70 připadne deset milionů kusů. Tím by se firma Huawei stala jedničkou na čínském trhu s podílem 19 procent. Loni podíl Huawei činil 12 procent, dodal TechInsights.