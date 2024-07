SMMT: Výroba aut v Británii v pololetí klesla kvůli přechodu k elektromobilům

Výroba osobních automobilů v Británii se v prvním pololetí meziročně snížila o 7,6 procenta na 416.074 vozů. Oznámil to dnes britský svaz výrobců a prodejců motorových vozidel SMMT. Za poklesem podle něj stojí pokračující přechod továren od produkce automobilů se spalovacími motory k výrobě vozů s elektrickým pohonem.



V samotném červnu se výroba osobních aut v Británii meziročně propadla o 26,6 procenta na 62.231 vozů. Tempo jejího poklesu tak prudce zrychlilo z 11,9 procenta v předchozím měsíci. "Tento vývoj se očekával, protože výrobci uzpůsobují výrobní linky k produkci elektrických modelů poté, co byly loni ohlášeny investice v Británii v hodnotě kolem 23,7 miliardy liber (zhruba 714 miliard Kč)," uvedl SMMT.



Podle SMMT se předpokládá, že výroba osobních a lehkých užitkových automobilů v Británii kvůli strukturálním změnám v britských továrnách vykáže za celý letošní rok pokles o 9,3 procenta na zhruba 910.000 vozů.



Velké investice do výroby elektromobilů v Británii loni ohlásily například japonská společnost Nissan Motor a indická firma Tata Motors. "Britský automobilový průmysl se rychlým tempem přesunuje k výrobě nové generace elektromobilů. Tento přechod se může stát motorem růstu pro celou britskou ekonomiku," uvedl šéf SMMT Mike Hawes.