Fidelity: Návrat do budoucnosti s hybridními elektromobily?

Spotřebitelé si oblíbili hybridní elektromobily (EV) kvůli nižším nákladům a možné delší době jízdy než v případě bateriových elektromobilů. Poptávka po hybridech by však mohla skončit, jakmile se v příštích několika letech vylepší technologie baterií. Výrobci automobilů, státy a investoři sázející na rozvoj energetiky by měli zpozornět.

Hybrid kdysi budoucností byl. Kombinace benzínu a elektřiny nahrazující burácející motory klidnějším zvukem, byla novinkou a nejčistší variantou automobilového pohonu ve světě, který hledal způsoby, jak se zbavit fosilních paliv. To platilo do doby, než se rozšířily „čistě bateriové“ elektromobily. Ty pak učinily hybridní pohon zastaralým. V porovnání s tím vypadali hybridi jako polovičaté opatření pro polovičaté ekology. Hybridy jako by mířily na smetiště dějin, zatímco jejich majitelé se stávali terčem satirických memů.



Graf: Návrat do budoucnosti s hybridními elektromobily



Ovšem přeskočíme do roku 2024 a budoucnost je opět hybridní. Naléhavá potřeba snížit emise oxidu uhličitého v kombinaci s vysokou inflací vede spotřebitele zpět do náruče hybridních elektromobilů. Na základě údajů společnosti graf výše ukazuje, že spotřebitel, který se vzdá vozidla se spalovacím motorem kvůli něčemu ekologičtějšímu, zaplatí o 4 100 USD více za čistě bateriový vůz a jen o 1 800 USD více za hybridní elektromobil. Elektromobil přitom ušetří dostatek energie na to, aby se tyto dodatečné náklady (v porovnání s vlastnictvím vozidla s vnitřním spalovacím motorem) vyrovnaly za 3,6 roku; u plně bateriového vozidla by to trvalo 5,1 roku. Majitelé hybridních vozidel, která využívají benzin při vyšších rychlostech, se také nemusí obávat „dojezdové úzkosti“ – strachu z vyčerpání energie, když není v dohledu žádná nabíjecí stanice.

Právě díky rozmachu hybridních vozů dosáhly japonské automobilky a historicky nejziskovějšího roku. Spolu s několika korejskými kolegy sázejí na hybridní technologie již desítky let – což je přirozený důsledek energetického mixu zemí, které jsou více závislé na zemním plynu a tepelné energii než Evropa a USA. Ale ti, kteří se snaží napodobit jejich úspěch, už vlak nechytí. Jak ukazuje graf Fidelity International, vývoj technologie baterií, která tvoří většinu nákladů na bateriové elektromobily, se do roku 2030 zrychlí a výrazně sníží cenu bateriových elektromobilů oproti spalovacímu motoru. Tím se zkrátí doba návratnosti, čímž se elektromobily stanou atraktivnějšími než hybridy. V době, kdy opozdilci doženou technologické zpoždění, už hybrid budoucností nebude. Proto se i automobilky, které těží z hybridní vlny, přeorientovávají na technologii baterií – a právě na ni by měli investoři zaměřit svou pozornost nyní.