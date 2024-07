Rozbřesk: Česká ekonomika opatrně roste, jak zareaguje ČNB? Eurodolar vyhlíží zasedání Fedu

Křehké oživení tuzemské ekonomiky pokračovalo i ve druhém čtvrtletí. Dle bleskového odhadu vzrostlo reálné HDP mezikvartálně o 0,3 %, což bylo v souladu s naším očekáváním, avšak za odhadem trhu (+0,5 %) i centrální banky (+0,7 %). V meziročním srovnání přidala česká ekonomika k dobru 0,4 %.



Bleskový odhad nenabízí detailní strukturu HDP, dle komentáře statistického úřadu ale stála za mezičtvrtletním růstem domácí poptávka. Jde zejména o vyšší spotřebu domácností, kterou pohání svižný růst reálných mezd a pravděpodobně i nižší míra úspor tuzemských domácností. Naopak na uzdě držela ekonomiku zahraniční poptávka, respektive slabý výkon exportně orientovaného průmyslu.



Ten je přímo spojen s malátným výkonem německé ekonomiky, která opětovně zaostala za očekáváním a mezikvartálně poklesla o 0,1 %. Od začátku pandemie tak německá ekonomika vůbec nevyrostla a pod tlakem cyklických ale stále více i strukturálních faktorů setrvale stagnuje. Eurozóně jako celku se ve druhém čtvrtletí dařilo o poznání lépe (+0,3 %), oživení jde však zčásti na vrub nižším importům, což není povzbudivý signál pro udržitelnost a případné zrychlení tempa hospodářského oživení.



Ve druhé polovině roku počítáme se svižnější růstovou dynamikou v Česku, výhled je však zatížen negativními riziky. Červencové podnikatelské nálady spíše zklamaly – oživení průmyslové výroby se prozatím odsouvá a silnější zahraniční poptávky jen stěží zajistí udržitelný růst produkce. Tahounem ekonomiky zůstane spotřebitelská poptávka, povzbuzena napjatým trhem práce a solidním růstem reálných mezd. V souhrnu odhadujeme celoroční růst české ekonomiky lehce nad 1 %.



Z pohledu ČNB jsou sice včerejší čísla viditelně za květnovou prognózou, oživení však oproti prvnímu čtvrtletí zrychlilo, což může být pro členy bankovní rady psychologicky důležité. V nové prognóze může navíc proti horšímu růstu (proti-inflační riziko) působit slabší koruna či lehce vyšší sazby EURIBOR (pro-inflační rizika). Věříme proto dál, že se centrální bankéři ve čtvrtek přikloní spíše ke konzervativnějšímu snížení sazeb o 25 bazických bodů, ačkoli rozhodnutí nemusí být jednohlasné.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se včera v reakci na bleskový dohad tuzemského HDP posunula nad 25,40 EUR/CZK. Slabší výsledek oproti analytickému koncensu i prognóze ČNB nechává ve hře pokles úrokových sazeb o 50bps, což sice není náš základní scénář, ale koruně se pochopitelně nelíbí. Negativně na českou měnu zapůsobil i výsledek německé ekonomiky, která oproti předešlému kvartálu překvapivě poklesla o 0,1 %. Slabší koruna však zároveň sama o sobě zesiluje argument ve prospěch zvolnění tempa poklesu sazeb na standardních 25 bazických bodů. Oproti poslední prognóza je nyní koruna o více než procento slabší, což z měnově-politického hlediska zhruba odpovídá jednomu čtvrtprocentnímu „cutu“.



Eurodolar

Eurodolar celkem v poklidu vstřebal včerejší dávku čísel z eurozóny v čele s odhadem HDP za druhý kvartál, který dopadl jen o desetinku lépe, než čekal trh (0,3 % namísto 0,2 % mezikvartálně) a větší volatilitu tak nevyvolal.

I zbytek tohoto týdne bude na makro události bohatý a dnešek je toho příkladem, neboť bude zveřejněna červencová inflace pro eurozónu. Trh čeká 2,4 % meziročně s tím, že rizika jsou vychýlena lehce dolů, avšak asi ne natolik, aby měla dopad na očekávanou politiku ECB.

Odpoledne se pozornost obrátí do USA, kde bude zveřejněna ochutnávka pátečních payrolls v podobě ADP reportu z trhu práce za červenec a hlavně pak na večerní výsledek zasedání Fedu. Sazba se sice velmi pravděpodobně měnit nebude a tak bude trhy zajímat doprovodná komunikace, zejména s ohledem na silné americké HDP za druhý kvartál. Otázkou tedy je, do jaké míry Powell vyšle signál směrem k zářijovému zasedání (17.-18.9.), od kterého se obecně očekává snížení sazeb. Pokud bude komunikace opatrnější, tak se to dolaru asi bude zamlouvat.



Akcie

Na technologických akciích včera pokračoval pohyb jižním směrem, když index Nasdaq oslabil o 1,3 %. Platforma pro internetové platby PayPal včera po zveřejnění výsledků narostla o 8,6 %. Dařilo se především díky zvýšenému výhledu zisku na letošní rok. Sebevědomí platformě dodává očekávané zvýšení plateb po letních prázdninách. Nízkonákladová letecká společnost JetBlue překvapila rekordním ziskem, představila plán na snížení nákladů a i díky tomu včera přidala 12,3 %. Naopak farmaceutická společnost Merck nedostála očekáváním investorů, především z důvodu akvizice společnosti EyeBio a propadla o 9,8 %. Farmaceutický gigant Pfizer zvýšil výhled ziskovosti, pohyb jeho akcií byl v kontextu předchozích zmiňovaných společností více umírněný a Pfizer přidal 2,1 %.