Dominik Rusinko: Jestřábí snížení sazeb ČNB

Česká národní banka dnes podle očekávání snížila svou základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 4,5 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů bankovní rady. Centrální banka tak zvolnila tempo uvolňování měnové politiky a s úrokovými sazbami blíže neutrální úrovni se nyní dostává se fáze jmenného ladění.



Dnešní rozhodnutí se opírá o novou makroekonomickou prognózu, která se minimálně při pohledu na trajektorii sazeb nese v jestřábím duchu – se základním scénářem je konzistentní jen mírný pokles úrokových sazeb ke konci roku na úroveň 4,4 % (3M PRIBOR). Aktualizovaná prognóza podle očekávání lehce přepsala výhled na růst HDP směrem dolů pro tento rok z 1,4 % na 1,2 %, v roce 2025 pak z 2,7 % na 2,8. Inflační výhled centrální banka zásadněji nezměnila a nadále očekává v příštím roce průměrnou inflaci na 2% cíli. Česká koruna by měla dle ČNB setrvat na lehce slabších úrovních (nad 25 EUR/CZK až do poloviny 2025), než indikovala jarní prognóza.



Doprovodná komunikace a zejména tisková konference Aleše Michla se nesly ve velmi opatrném duchu. Slovy guvernéra Michla šlo dnes o tzv. jestřábí snížení sazeb, které akcentuje obezřetnost při kalibraci měnové politiky. To by mělo platit i do budoucna. Směrem k příštím zasedáním však guvernér odmítnul poskytnout jakoukoli signalizaci (guidance). Jestřábí vyznění tiskové konference pak podtrhl komentář guvernéra Michla k inflaci – její mírné podstřelení by centrální bance nejenže nevadilo, ale naopak by bylo mírně vítané.



Inflační rizika hodnotí bankovní rada nově jako vyrovnaná – na proinflační straně jde o zvýšenou mzdovou dynamiku, setrvačnou inflaci ve službách, v delším horizontu pak vyšší úvěrovou aktivitu na realitním trhu. Proinflačními riziky je především slabší výkon tuzemské a německé ekonomiky.



Shrnuto, podtrženo, ČNB dnes sice snížila sazby, ale zahrála na jestřábí strunu. Vzhledem příznivému inflačnímu výhledu a zejména slabému výkonu české ekonomiky předpokládáme, že ČNB bude dále snižovat sazby o 25 bazických bodů a na konci roku se repo sazba dostane na 3,75 %. Překvapivě ostrá jestřábí rétorika centrální banky je však rizikem ve směru pozvolnějšího poklesu sazeb a možné taktické pauzy na konci letošního roku.