Rozbřesk: Panické výprodeje tlačí Fed k razantnímu snížení sazeb, Lepší ISM ve službách poskytl záminku pro stabilizaci eurodolaru

Globální trhy zachvátila v pondělí panika – k prudkému poklesu akciových indexů došlo ve Spojených státech, Evropě i Asii. Japonský index Nikkei propadl nejvýrazněji od roku 1987. Index strachu VIX byl historicky vyšší jen ve dvou případech – při světové finanční krizi a na začátku pandemie.



Dokonalou bouři odstartovala páteční slabá data z amerického trhu práce, která na trhy vrátila obavu z přicházející recese v největší světové ekonomice. Nad očekávání silný nárůst nezaměstnanosti totiž aktivoval tzv. Sahmovo pravidlo. To signalizuje začátek recese, pokud průměrná tříměsíční míra nezaměstnanosti překoná o více než 0,5 p.b. nejnižší hodnotu za posledních 12 měsíců. Při pohledu do historie má Sahmovo pravidlo solidní predikční schopnost – z posledních 11 recesí správně předpovědělo hned 9.



Dalším tentokrát tržním signálem blížící se recese byla včerejší normalizace tvaru americké výnosové křivky. Ta se poprvé od července 2022 dostala na krátko z inverze (desetileté peníze byly dražší než dvouleté), k čemuž typicky dochází krátce před začátkem recese.



Pokud se ale podíváme na fundamenty americké ekonomiky, bezprostřední recesi zatím tvrdá data nenaznačují. Americká ekonomika sice zpomaluje, ale stále si drží rozumnou růstovou dynamiku. Je samozřejmě možné, že příchozí data tuto situaci změní, minimálně včerejší překvapivě lepší výsledek podnikatelské nálady ISM ale v tomto duchu nehovoří.



Narativ blížící se recese vzaly za svůj nejen akciové ale také dluhopisové trhy. Napříč americkou výnosovou křivkou došlo od minulého týdne k prudké korekci, s čímž souvisí agresivní sázky na brzký pokles úrokových sazeb amerického Fedu. Jinými slovy, trh se obává, že je Fed tzv. za křivkou a nyní bude muset prudce snížit úrokové sazby – do konce roku přibližně o 110 bazických bodů.



Trh tak nyní tlačí Fed k reakci, a dokonce začal spekulovat o možnosti mimořádného snížení sazeb ještě před pravidelným zářijovým zasedáním. Tento krok by ale mohl napáchat více škody než užitku – trhy by si jej totiž mohly vyložit jako přiznání závažnosti aktuální situace. Dnes ráno navíc akciové trhy již korigují včerejší ztráty (japonský Nikkei otevírá +11 %,), což může zvolnit tlak na americkou centrální banku.



Ve zbývající části letošního roku je ale každopádně potřeba počítat s agresivnější reakcí Fedu – začátek cyklu uvolňování měnové politiky může v září začít snížením sazeb o 50bps.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna podobně jako ostatní regionální měny odolává skokovému nárůstu averze k riziku na globálních trzích. Do karet jí hraje slábnoucí dolar, ale také včerejší lepší výsledek maloobchodních tržeb za červen. Ten potvrdil pokračující oživení spotřebitelské poptávky, která bude hlavním motorem růstu tuzemské ekonomiky i ve druhé polovině roku. Naopak zahraniční poptávka, resp. slabá výkonnost tuzemského průmysl budou růst brzdit, jak zřejmě dnes potvrdí červnový výsledek.



Eurodolar

Nový týden začal akciovým masakrem v Japonsku (index Tokijské burzy TOPIX zaznamenal největší denní ztráty od roku 1987) a pod tlakem zůstal i dolar. Ten navázal na páteční ztráty - pár EUR/USD nakoukl takřka až k hranici 1,10 - ale odpolední čísla o indexu ISM ve službách pomohla pád zabrzdit a dolar si část ztracených pozic vzal zpět. Index ISM překvapil trh lehce pozitivně (51,4 vs. 51) a byl tak dobrou záminkou pro korekci ztrát nejen dolaru, ale i amerických dluhopisů, jejichž výnosy se po výprodejích během evropského obchodování rovněž ruku v ruce s dolarem vzpamatovaly (dvouleté dokonce mírně vzrostly). Trh možná uklidnily i komentáře člena FOMC Goolsbeeho, který připomněl, že mandátem Fedu není stabilizace akciových trhů, a lehce tak relativizoval sílu signálu, který akciové trhy vysílají o stavu ekonomiky jako celku. Sázky na 50bps snížení sazeb v září lehce poklesly, i když jejich pravděpodobnost je dle trhu stále vyšší, než v případě poklesu o 25bps (cca 75/25 procent).

Zbytek týdne není z hlediska očekávaných událostí příliš zajímavý. Možná nejzajímavější bude vzhledem k dění posledních dnů číslo o týdenních žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA, na které ale musí trh čekat až do čtvrtka.



Akcie

Nejslabším indexem, i když ne nějak výrazně, byl technologický Nasdaq Composite, který umazal necelé 4 %. O málo lépe se vedlo průmyslovému Dow Jones Industrial Average, jenž odepsal zhruba 3 %. Pořádný sešup nyní zažívají investoři akcií Nvidia, která se i včera poměrně výrazně propadla. Od nejvyšší úrovně, které akcie dosáhly 18. června, tak již nechaly v trhu přes 25 %. AMD při pondělním obchodování jako jedna z mála akcií posílila, a to cirka o 2 %. Apple zakončil obchodování ve ztrátě okolo 6 %, Bank of America klesla o cca 3 % a akcie Berkshire se rovněž propadly.