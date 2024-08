Fed a data se snaží klidnit vášně. Akcie odpoledne přerušují pád

Úvod obchodování na Wall Street byl velmi ošklivý, ale počáteční ztráta se aspoň dál neprohlubuje. Naopak byla trochu korigována. Při pohledu na Nasdaq obchodující asi 4 procenta v záporu je to sice malá útěcha, ale lepší než nic. S&P500 je dole o více než 3 pct, v Evropě ztrácí AEX 2,6 procenta, zatímco DAX , CAC40 či FTSE100 jsou v červeném zhruba o 2 procenta. Doznívání negativních zpráv z minulého týdne napáchalo škody nejvíce na technologiích a cyklické spotřebě, ale žádný ze sektorů nezůstal imunní vůči výprodejům.

A protože velké obavy se pojí s makrem, může makro také přinést aspoň přechodné zklidnění. Fed se podle očekávání nehrne do překotné akce a namísto toho trhy uklidňuje. Austan Goolsbee dnes mluvil o oživení ekonomiky pokračujícím poměrně stabilním tempem a o tom, že poslední data z trhu práce nevypadají na recesi. Úlohou centrální banky podle něj není přemrštěně reagovat na slabší data v jednom měsíci.

Následně se přidal index ISM ve službách, který se vyhoupl zpět nad neutrálních 50 bodů. Za červenec to bylo 51,4 oproti očekávaným 51,0. Slušné zlepšení hlásí nové objednávky, zaměstnanost i celková aktivita. Naštěstí tedy nepřišlo další nepříjemné překvapení, ale naopak indikace, že to s pádem do recese nemusí být tak rychlé.

Spolu s tím se odrážejí o trochu výš také výnosy dluhopisů, které ovšem zůstávají pod páteční hladinou. Eurodolar setrvává na cestě vzhůru a obchoduje se u 1,0975. Lehce v záporu je dnes ropa. Výraznější ztráty pak registruje zlato.

Po úvodní panice se investoři mohou vrátit k úvahám v trochu delším horizontu. Ačkoli recese nemusí nastat zítra, cyklus se obrací a podpora pro akcie z této strany vypadá chatrně. Úrokové sazby sice začnou klesat v rychlejším tempu, ale až v září. A důvěra ve fenomén AI zůstává nalomená, když jen hrstka firem může ukázat výrazný pozitivní dopad na byznys. Na rychlý obrat vstříc novým výšinám to tedy příliš nevypadá, trhy mohou zůstat rozvířené i nadále.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:09 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2688 -0.4557 25.3798 25.2360 CZK/USD 23.0085 -0.5051 23.2850 22.9620 HUF/EUR 396.7489 -0.4500 399.3952 396.4701 PLN/EUR 4.3014 0.1888 4.3189 4.2976

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8315 -0.1638 7.8461 7.7665 JPY/EUR 156.9285 -1.9071 157.8390 154.4353 JPY/USD 142.9100 -2.4222 143.9050 141.6800

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8601 0.9061 0.8620 0.8529 CHF/EUR 0.9326 -0.9404 0.9353 0.9211 NOK/EUR 12.0944 1.2549 12.1304 12.0373 SEK/EUR 11.5405 -0.0290 11.6703 11.5044 USD/EUR 1.0980 1.6156 1.1004 1.0893

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5425 0.4167 1.5630 1.5356 CAD/USD 1.3826 -0.2595 1.3947 1.3811