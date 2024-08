Akcie Novo Nordisk klesají po snížení očekávaného zisku. Tržby Wegovy byly slabší, než se čekalo

Akcie Novo Nordisk klesají o 5 % poté, co tento výrobce léků snížil prognózu zisku na tento rok, když jeho senzační lék na hubnutí Wegovy zaostal na čtvrtletních tržbách za očekáváním analytiků. Do úterního závěru letos posílily akcie Novo Nordisk o 27 %.







Provozní zisk poroste o 20 % až 28 %, což je mírný pokles oproti dřívější prognóze, uvedl dánský výrobce léků. Výsledku také uškodí odpis neúspěšného léku, uvedla společnost. Aktuální výsledky hospodaření přerušily řadu úspěchů tohoto výrobce léků na obezitu. Společnost je lídrem na trhu, na kterém se očekává, že do konce dekády dosáhne 130 miliard dolarů, a kromě konkurence ze strany Lilly je jeho největší překážkou výroba dostatečného množství tohoto produktu k uspokojení poptávky.



Novo soupeří s americkým rivalem o prvenství na nejrychleji rostoucím novém trhu farmaceutického průmyslu – na lécích na obezitu. Oba výrobci léků se zavázali investovat miliardy dolarů do zvýšení kapacity svých léků a oba pracují na tom, aby přesvědčili více pojišťoven, aby je pacientům proplácely.



Tržby Wegovy za druhé čtvrtletí dosáhly 11,7 miliardy dánských korun (1,7 miliardy dolarů), uvedlo Novo, zatímco průměrný odhad trhu byl 13,7 miliardy korun. Prodeje byly ovlivněny vyššími rabaty u dodávek velkoobchodům, než Novo původně předpokládalo, řekl finanční ředitel Karsten Knudsen v konferenčním hovoru s novináři. Jednalo se o jednorázový faktor, dodal finanční ředitel.



Zatímco Novo bojuje s navýšením dodávek Wegovy, v USA je podle Food and Drug Administration nedostatek úvodní dávky léku. "Podáváme ji pouze několika milionům pacientů v USA s obezitou," řekl generální ředitel Lars Fruergaard Jorgensen. "Ještě je brzy, pokud jde o nasycení tohoto trhu."



Novo také uvedlo, že stáhlo svou žádost u amerického a evropského regulátora o schválení Wegovy na léčbu srdečního selhání. Společnost ji plánuje znovu předložit na začátku příštího roku s dalšími údaji.



Tržby za rok při konstantních směnných kurzech stoupnou z 22 % na 28 %. Novo přitom na tomto základě dříve předpovídalo původně růst tržeb mezi 19 % a 27 %.