ČNB při nastavení úroků zohlednila kurz koruny, plyne ze záznamu

Bankovní rada České národní banky (ČNB) při jednání o nastavení úrokových sazeb brala ohled i na kurz koruny. Rychlé snížení sazeb by podle rady mohlo vést k oslabení české měny, a tím i posílení inflačních tlaků. Vyplývá to ze záznamu z jednání bankovní rady, který ČNB dnes zveřejnila. Bankovní rada minulý týden rozhodla o snížení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 4,5 procenta.



Člen rady Jan Kubíček podle záznamu uvedl, že současný kurz koruny považuje za podhodnocený. V den jednání bankovní rady koruna zavírala obchodování na 25,38 Kč/EUR. Podle Kubíčka se koruna zřejmě stává nástrojem spekulací ve vztahu k jiným měnám, a nemusí tak odrážet fundamenty české ekonomiky.



Členové bankovní rady Karina Kubelková a Tomáš Holub upozornili, že americký Fed i Evropská centrální banka přistupují ke snižování úrokových sazeb v USA a v eurozóně opatrně, což se negativně projevuje na úrokovém diferenciálu vůči Česku a tlačí na oslabení koruny. Holub a viceguvernérka Eva Zamrazilová vyjádřili názor, že příliš rychlé uvolňování měnové politiky v Česku by mohlo dál oslabit korunu a vyvolat nové proinflační tlaky, což nepovažují za žádoucí.



Bankovní rada rozhodla o snížení sazeb o čtvrt procentního bodu jednomyslně. Zpomalila tak dosavadní uvolňování měnové politiky, když předtím letos čtyřikrát úrokové sazby snížila o půl procentního bodu. Analytici očekávají, že do konce letošního roku by základní úroková sazba mohla klesnout na 3,75 procenta.