Evropské "alfa" akcie s vysokým potenciálem podle Goldman Sachs

Evropským trhům se letos vesměs daří a podle některých pozorovatelů mají větší „vítr v zádech než USA“. Evropský index Stoxx 600 sice v posledních dnech klesal, ale oproti začátku roku je výše o 10,8 % a za minulý rok o 16,3 %. Pro investiční inspiraci na evropském trhu může posloužit výběr „alfa“ akciových příležitostí investiční banky , které mají schopnost porazit trh.



„Náš makro tým očekává v druhém pololetí 2024 solidní růst a uvolnění měnové politiky. Přestože oživení akcií od začátku roku naznačuje, že část tohoto optimismu je již naceněna, tržní korelace je na 5letém minimu, a tak tu nadále vidíme potenciál pro alfa příležitosti,“ napsali v komentáři z 23. května analytici . Na jejich seznamu příležitostí jsou akcie s „hlubokou hodnotou“ a „defenzivním růstem“. Tady je pět z nich:

Akcie Ticker Potenciál ADYEN NV ADYEN.AS 56% HOLDING NV .AS 26% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ICAG.L 44% ISS ISS.CO 23% JD SPORTS FASHION JD.L 49%

Mezi akcie s „hlubokou hodnotou“, které se líbí, patří britský prodejce sportovní módy JD Sports Fashion, holdingová letecká společnost International Consolidated Airlines Group (IAG) a dánská společnost pro správu budov ISS. Podle banky jsou tyto akcie „levné a s potenciálem růstu oproti očekávání trhu“.Akcie podle Goldmanů nabízejí v roce 2024 „neodolatelnou valuaci“ ve výši devítinásobku poměru PE díky atraktivnímu růstu zisků. Podle banky je to díky „robustním trendům a stabilní dynamice hrubé marže“.Společnost je schopna si během aktuálního tržního cyklu „udržet vyšší marže“ díky své silné pozici na „relativně konsolidovanějších trzích,“ poznamenala banka. To by se mělo promítnout do lepšího „generování cash flow, což pomůže snižovat zadluženost a přinášet atraktivní výnosy pro akcionáře,“ dodali analytici banky.Podle Goldmanů je tato společnost v průběhu příštích 12 měsíců na „cestě ke změně ratingu“, a to díky očekávání, že letos překoná očekávání na lince organického růstu a marží. Analytici banky letos očekávají 8% návratnost její tržní kapitalizace akcionářům „s potenciálem značných zpětných odkupů po tomto roce“.Banka se zaměřuje také na růstové akcie „se silnými vyhlídkami u výnosů za rozumnou valuaci upravenou o růst“. Na jejím seznamu je tak nizozemská platební společnost Adyen a výrobce polovodičových strojů .Goldman vnímá tuto akcii jako „jasného lídra na trhu s vysokou funkčností, celosvětovými vícekanálovými nabídkami a s jednotnou plně integrovanou platformou.“ Banka u této akcie oceňuje „rozumnou valuaci upravenou o růst“ a domnívá se, že „oslabení ceny akcií po 1Q24 nabízí atraktivní vstupní bod“.

: Tato firma má podle Goldmanů mnohaletou konkurenční výhodu, kterou bude „extrémně obtížné replikovat minimálně v příštích 10-20 letech“.



Adyen i se obchodují na Euronext Amsterdam. Adyen se také obchoduje v USA jako americký depozitní certifikát ADYYF a má sekundární kotaci na Nasdaq .



Zdroj: CNBC