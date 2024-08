Víkendář: Krugman o nezávislosti Fedu a ekonomické politice Kamaly Harris

Paul Krugman hovořil na Yahoo Finance o úvahách týmu prezidentské kandidátky Kamaly Harris, které se točí kolem možné zneužívání tržní síly a nastavování příliš vysokých cen, které by vedly n´k neférovým ziskům. Krugman uvedl, že na jednu stranu jde o relevantní ekonomické téma a k takovým případům v minulosti skutečně docházelo. Zároveň ale podle svých slov nezná mnoho ekonomů, kteří by se domnívali, že takové praktiky hrály významnou roli během nedávného období vysoké inflace.



Krugman míní, že Harris se v uvedeném případu chopila tématu, které je mezi lidmi velice populární. Politička chce udělat gesto, ale podle ekonoma se jí v této souvislosti nepovede více, než takové gesto a poukázání na pár společností, které svou pozici na trhu skutečně mohly zneužít. K tomu ekonom míní, že jsou relevantnější ekonomická témata. K inflaci pak uvedl, že pokud se vezme do úvahy efekt bydlení a dalších zpožděných indikátorů, většina inflačních dat je již na úrovni cíle centrální banky. Tedy u 2 %.



Podle Krugmana tak skončilo celý inflační cyklus a to se projevuje i na očekávání domácností. Ty totiž nyní podle něj při pohledu do budoucna už opět inflaci nevěnují velkou pozornost. Důležitějším tématem nyní může být ekonomická aktivita, na níž se projevují vyšší sazby. Krugman se ale nedomnívá, že by hrozila recese, i tak je ale načase, aby centrální banka snižovala sazby a její prioritou bylo hladké přistání namísto dalšího poklesu inflace.



Volby vývoj v ekonomice ovlivní pouze v případě, že by došlo v dohledné době k nějakému výraznému růstu nezaměstnanosti, či finančnímu šoku. Což je ale podle ekonoma spíše nepravděpodobné. K úvahám Donalda Trumpa o větším vlivu prezidenta na rozhodování centrální banky pak ekonom řekl, že během posledních 40 let byla inflace povětšinou nízká a stabilní. To je odrazem nezávislosti centrální banky a ukazuje se tak, že je dobré, ponechat monetární politiku v rukou technokratů.



Nemusí to být řešení ideální, ale je mnohem lepší, než svěřit jí politikům. „Jde o cestu, která je velmi špatná a příkladem nemusí být jen Venezuela“, míní Krugman. Podle něj se totiž nebezpečí politického vlivu na centrální banku ukázalo v minulosti i v USA, například za vlády Richarda Nixona. K tomu dodal, že toto je zrovna téma, kterému by podle něj měli věnovat velkou pozornost podnikatelé.



Zdroj: Yahoo Finance