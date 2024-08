Státní energetická koncepce by mohla být schválená letos na podzim, trhy dále reagují na Powella a futures jsou smíšené

Státní energetická koncepce a dva související klimatické dokumenty by mohly být schváleny letos na podzim. Trhy dále reagují na páteční projev předsedy Fedu Jeroma Powella v Jackson Hole, který signalizoval, že „nadešel čas“ přejít k měnovému uvolňování. Čínská lidová banka ponechala sazbu svých jednoletých půjček, neboli střednědobé úvěrové facility, na 2,3 %, a futures jsou dnes smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 % FTSE 100 +0,6% a DAX -0,3 %.



Státní energetická koncepce a dva související klimatické dokumenty by mohly být schváleny letos na podzim. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Uvedl, že zatím neví, zda se budou návrhy projednávat před krajskými volbami, které se uskuteční v září. Vláda schválení koncepce a dalších dokumentů odložila po jednání v polovině července. Zástupci vlády tehdy sdělili, že jedním z důvodů bylo to, že se soustředili na projednání tendru na stavbu jaderných bloků v Dukovanech. Konkrétní měsíc, kdy by se dokumenty měly projednávat, Hladík neuvedl. "To pro nás není zásadní. Zásadní je, že firmy potřebují jistotu. Ty jsou zaměstnavatelé a vytváří hrubý domácí produkt," řekl Hladík.



Hlavní akciové indexy na burze v Tel Avivu dnes vykázaly zhruba dvouprocentní růst, index nejkvalitnějších akcií Tel Aviv 35 přes den vystoupil na rekordních 2091,91 bodu. Růst na akciovém trhu se dostavil poté, co izraelský preventivní úder proti libanonskému radikálnímu hnutí Hizballáh zabránil možnému raketovému útoku na důležité cíle v Izraeli, uvedla agentura Reuters. Libanonské militantní hnutí Hizballáh dnes časně ráno vypálilo na Izrael několik stovek raket, když předtím izraelská armáda zasáhla podle svého vyjádření tisíce cílů Hizballáhu na jihu Libanonu. Izraelská armáda tvrdí, že šlo o preventivní operaci s cílem odvrátit chystaný útok Hizballáhu. Ten uvedl, že udeřil v odvetě za červencové zabití svého vysoce postaveného velitele v Bejrútu Izraelem a že první fáze odvety skončila.



Index MSCI All Country World po jistějších vyhlídkách na snižování sazeb Fedem roste už druhou seanci po sobě, když indexy v Austrálii a Hong Kongu posilovaly. Předseda Jerome Powell v projevu v Jackson Hole signalizoval, že „nadešel čas“ přejít k měnovému uvolňování. Dolar naopak oslabuje, když se ke stávajícím krátkým pozicím na dolaru přidaly také asijské fondy. Výnos amerických 10letých státních dluhopisů v pondělí klesl o dva bazické body na 3,78 %.



Powellův netrpělivě očekávaný projev Jackson Hole představuje zlomový bod ve dvouletém boji Fedu o zpomalení inflace, když úředníci v září pravděpodobně sníží referenční úrokovou sazbu. I když největší světová ekonomika vykazuje známky ochlazování, zatím nejsou vidět žádné známky přímého poklesu a mohla by tak směřovat k měkkému přistání.



Čínská lidová banka ponechala sazbu svých jednoletých půjček, neboli střednědobé úvěrové facility, na 2,3 %, poté, co tuto sazbu v červenci snížila o 20 bazických bodů. PBOC signalizovala, že neklade důraz na roli této střednědobé zápůjční facility jako politického nástroje a místo toho zvyšuje význam sedmidenní repo sazby. Toto rozhodnutí podtrhuje opatrný přístup Pekingu k podpoře ekonomiky. PBOC v posledních měsících kráčí po tenké linii stimulace růstu a ochlazování nákupní horečky na vládních dluhopisech, aby omezila finanční rizika. Čínské úřady také podle státních médií zahájily zátěžové testy finančních institucí ohledně jejich dluhopisových investic, aby se ujistily, že zvládnou jakoukoli volatilitu trhu, pokud by se rekordní rally obrátila.