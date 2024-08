Rozbřesk: Jay Powell připravuje trhy na pokles sazeb v září

Jay Powell zněl v pátek v Jackson Hole relativně přesvědčivě - v září se Fed přidá k ECB a Bank of England a zahájí dlouho očekávaný cyklus uvolňování měnové politiky. A to jen šest týdnů před napjatě očekávanými americkými volbami. Šéf Fedu možná až překvapivě zdůraznil, že v tuto chvíli je nepravděpodobné, “že trh práce bude generovat další inflační tlaky… a další ochlazování pracovního trhu proto není žádoucí”. Z jeho dalších výroků jasně vyplynulo, že není vůbec otázkou, zda sazby snižovat, ale spíše jak rychle…, to bude záviset na nově příchozích datech.



V porovnání s ním zněl možná hlavní ekonom ECB Philip Lane překvapivě trochu opatrněji. Hovořil o tom, že bitva o dvouprocentní inflační cíl ještě není nutně “vyhraná” a sazby budou muset zůstat delší dobu v restriktivním módu. Podle Lana je kritické, aby byl inflační cíl dosažen udržitelně. Podobně jako v Čechách, centrální bankéře v eurozóně trápí v tomto ohledu především přetrvávající vysoká inflace služeb a relativně rychlý růst mezd. A to přesto, že oživení evropské ekonomiky je velmi slabé. I když pak Philip Lane mluvil také o rizicích příliš dlouhé měnové restrikce a možnosti podstřelování inflačního cíle, jeho hlavní “poselství” vyznělo v porovnání zejména s kolegy z Fedu jako relativně méně holubičí.



A to mělo odraz i na devizových trzích. Euro na frontě s dolarem i v pátek pokračovalo v ziscích - za poslední měsíc se měnový pár dostal z blízkosti 1,08 do okolí 1,12 EUR/USD (ztráta skoro 4 %). A nižší dolarové sazby a slabší dolar se líbí většině středoevropských měn včetně koruny, která tak posiluje i na frontě s eurem.



Koruna

České koruně se v pátek líbila relativně holubičí vyjádření šéfa Fedu (viz úvodník) a dostala se do těsně blízkosti 25,00 EUR/CZK. Tento týden koruna z domácích událostí může reagovat nejprve na srpnové výsledky podnikatelských nálad - zejména klopýtající průmysl je důležitý pro další vývoj české ekonomiky. Následně pak jistou pozornost může přitáhnout revize a detaily odhadu HDP za Q2 2024.



Eurodolar

Vystoupení šéfa Fedu v pátek v Jackson Hole bylo jednoznačně holubičí a ponechalo otevřené dveře i pro 50bodové (úvodní) snížení sazeb již v září. Powell podmínil další kroky daty, takže to co rozhodne, bude trh práce a konkrétně srpnová data (tzn. payrolls), jež budou zveřejněna 6. září. Jinak eurodolaru se Powellovo vystoupení líbilo a vystoupal až k hranici 1,12.



Začátek týdne se odehrává trochu ve stínu raketových útoků na Blízkém východě, nicméně již během dopoledne by pozornost mohla být věnována opět datům - konkrétně pak německému indexu podnikatelské nálady Ifo (PMI avizují slabý výsledek). Odpoledne si trh musí dát pozor na americké zakázky dlouhodobé spotřeby.