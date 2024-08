Výrobci munice Sellier & Bellot loni stouply tržby z 6,1 mld na 6,7 mld Kč

Připomněl, že firma v minulých 20 letech vyráběla na plnou strojní kapacitu. Loni v lednu otevřela novou halu, kterou zaplňuje výrobní technologií. "Z roku 2022 na rok 2023 byl náš nárůst v munici zhruba o 500 milionů korun . Vzhledem k tomu, že si veškeré stroje vyrábíme sami, veškerou technologii - což je naše výhoda a umožňuje nám to mimo jiné vstup na Ukrajinu - tak se chystáme dál pokračovat v růstu," dodal Musil.Zástupci českých a ukrajinských zbrojovek podepsali minulý měsíc po jednání vlád smlouvy o přesunu výroby na Ukrajinu, jde o malorážkovou munici Sellier & Bellot nebo pušky Bren 2 České zbrojovky, která je také součástí Colt CZ.Sellier & Bellot má pro výrobu střeliva na Ukrajině dodat technologii. Podle Musila to neznamená, že se bude v Česku vyrábět méně. Totéž se týká České zbrojovky, řekla dnes novinářům mluvčí Colt CZ Group Eva Svobodová. "Pro skupinu Colt CZ Group Ukrajina tvoří jednotky procent celkových tržeb," dodala.Sellier & Bellot je tradičním českým výrobcem munice. Nabízí sportovní i lovecké náboje. Řadí se mezi nejstarší zbrojařské společnosti v ČR i ve světě. Historie podniku sahá do roku 1825, začínal nedaleko Prahy ve zrušeném Zbraslavském klášteře, později přesídlil do usedlosti na Parukářce na Žižkově, nová továrna ve Vlašimi začala fungovat v roce 1936. Od roku 2009 firma patřila do skupiny brazilské společnosti CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos S.A.Skupina Colt CZ dokončila akvizici Sellier & Bellot letos v květnu. Podnik získala od CBC za 350 milionů dolarů (téměř osm miliard korun) v hotovosti a prostřednictvím nové emise kmenových akcií ve výši 353 milionů dolarů . V součtu tak celková cena činila 703 milionů dolarů (16 miliard korun), po odečtení čistého dluhu Sellier & Bellot.Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Systems. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 3600 lidí. Z 53,3 procenta je vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, z 26,3 procenta společností CBC Europe S.a r.l. a podíl 20,4 procenta tvoří veřejně obchodované akcie. Loni společnost vykázala za celý rok rekordní výnosy téměř 14,856 miliardy korun . Čistý zisk holdingu dosáhl bezmála 2,043 miliardy korun