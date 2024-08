Fidelity International: Začátek srpna byl pro akcie bouřlivý. Investoři by měli zůstat v klidu

Začátek měsíce nám připomněl, že akciové trhy nejdou nahoru po přímce. Nyní nastaly dobré důvody k očekávání, že při růstu akcií začne hrát roli více sektorů.



Je možné, že investoři si budou léto 2024 pamatovat jako bod zlomu, jako začátek konce, jako okamžik, kdy se věci začaly hroutit. Odstraňte ale emocionální otřes, který vždy doprovází změnu nálad, protože se rýsuje spíš něco jiného. Je velmi pravděpodobné, že akcie překonají „bariéru obav“ a že srpen 2024 bude rychle zapomenut.

Co bude dál?



Očekáváme, že k růstu akciových trhů začne přispívat širší spektrum sektorů. Až dosud se o hnací sílu býčího trhu starala úzká podmnožina 1429 složek indexu MSCI World. Většinu z nich tvořily velké společnosti, které byly lépe než menší podniky, připraveny na vyšší úrokové sazby. V čele stálo několik technologických akcií s megacaps, jejichž zisky i očekávané zisky podpořil boom poptávky po umělé inteligenci (Al).

Společnosti spojené s Al ale mohou mít stále prostor pro růst, zájem investorů přišel s tím, jak rostlo zkoumání vyšších ocenění a s tempem, jakým se podnikům daří monetizovat umělou inteligenci. Začínají se také měnit očekávání ohledně úrokových sazeb. Čerstvé momentum pro širší trh proto budou muset přinést společnosti, které se ocitly mimo pozornost, kde jsou očekávání ohledně zisků mnohem nižší.

Dohánění obchodování

Nebuďte překvapeni, pokud se tak stane. Povzbudivé je, že akcie s malou a střední kapitalizací, které zůstaly pozadu, nyní začaly dohánět lídry trhu v USA a Velké Británii, protože budou těžit z poklesu úrokových sazeb. Existují také akcie se střední tržní kapitalizací, které se ocitly ve výprodeji – například z oblasti softwaru, které mají slušné obchodní modely a nyní se obchodují atraktivně. Toto nastavení je dobré pro rané cyklické sektory i pro upřednostňování hodnoty před růstem.

V Japonsku pomohla srpnová korekce zmenšit rozdíl mezi menšími společnostmi a zbytkem trhu. Japonské akcie mají co nabídnout při pouhém patnáctinásobku poměru ceny k výnosu (pozn. index S&P 500 se v době psaní tohoto článku obchodoval na 24násobku). Krátkodobá volatilita by neměla utlumit několikaleté reformy týkající se správy a řízení japonských firem, které vede firmy k využití zahálejících aktiv a křížových podílů. Díky našim vlastním aktivitám ve společnostech víme, že snaha o zvýšení výnosů pro akcionáře se rozšířila i ve společnostech se střední kapitalizací.

Dohánění se týká i zemí. Hodnota se dá najít například ve Velké Británii, kde se trh obchoduje za zhruba dvanáctinásobek poměru ceny k zisku, doplněný o čtyřprocentní dividendový výnos. Velká Británie se sice v poslední době dostala na titulní stránky novin z těch horších důvodů (čtěte: nepokoje v ulicích), ale to nic nemění na tom, že politika je pro ni příznivá. Bank of England začala snižovat úrokové sazby a trh je uvolněný. Nová vláda tomu napomáhá jejím důrazem na hospodářský růst, politickou stabilitu a výstavbu domů.

Jinými slovy, pro investory jsou nyní k dispozici atraktivní vstupy na trh v mnoha regionech a styly, které se těší příznivým podmínkám. V těchto podmínkách je mnohonásobná komprese mnohem menším problémem ve srovnání s přeplněnějšími zákoutími trhu.

Až se usadí prach



Současná doba je jako stvořená pro investory, kteří se zaměřují na fundamenty. Když je sentiment vrtkavý, může se situace rychle obrátit, i když jsou fundamenty zdravé. Několik ekonomických dat a politických prohlášení může vyvolat obrovskou volatilitu a následnou nákazu, jak jsme toho byli svědky nedávno v USA a Japonsku.

Přestože v USA se hovoří o recesi, rozvahy spotřebitelů a podniků zůstávají odolné. Měkké přistání je stále nejpravděpodobnějším výsledkem. A výprodej nijak nezměnil trajektorii v Japonsku, kde reflace dodává společnostem odvahu zvyšovat marže, zvyšovat kapitálové výdaje a vracet akcionářům více hotovosti. Akcie znovu získaly půdu pod nohama a „chytré peníze“ se vrhly na výhodné nákupy.

A z pohledu globálního akciového investora zůstaly akcie během nedávného výprodeje v kladných hodnotách.

Graf 1: Akciový trh, který stoupá, ale ne po přímce



Zdroj: Fidelity International, Refinitiv Eikon Datastream, MSCI All Country World Index, srpen 2024.



Zůstat investorem je obvykle mnohem chytřejší než se nechat vystrašit z pozic volatilitou. Výhody investování do akcií plynou z jeho dlouhodobého složeného efektu, který je investory někdy mařen krátkozrakými reakcemi.

Kdo by od roku 1993 zůstal naskočený v investování do indexu S&P 500, dosáhl by v týdnu končícím 2. srpna 2024 výnosu přes 2 100 procent. Pokud byste však zmeškali pět nejlepších dnů tohoto období, klesl by tento výnos na pouhých 1 328 procent. Pokud naopak vyjmeme nejlepších 30 dní, sníží se na 280 procent.

Graf 2: Cena za obavy — Dopad chybějících nejlepších 5 a 30 dnů v indexu S&P 500 (1993-2024)



Zdroj: Fidelity International, Refinitiv Eikon Datastream, srpen 2024.



A podobný příběh lze vyprávět pro všechny akciové trhy na světě.

Jestli jsme se za desítky let práce ve správě aktiv něco naučili, tak to, že akciové trhy nerostou po přímce. Zůstat zainvestovaný v diverzifikovaném portfoliu je téměř vždy nejchytřejší strategie.