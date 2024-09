Stratégové: Teď nejde o inflaci, ale o růst ekonomiky. Rozhodnutí Fedu o sazbách může vyvolat výprodeje na trzích

Od konce loňského roku jsou vyhlídky na uvolnění měnové politiky v USA primárním katalyzátorem růstu akciového trhu. Příliš holubičí signály z Fedu by však v tomto okamžiku mohly naopak poslat akcie dolů, varují stratégové.



Minulý měsíc prohlásil předseda Fedu Jerome Powell, že „nadešel čas na přizpůsobení měnové politiky“, a to stačilo k tomu, aby globální akciové trhy zamířily výše, přičemž evropský Stoxx 600 se dostal na rekordní maximum a odmazal tak srpnový výprodej. Přesto, jak ukázala volatilita z tohoto týdne, čím dál více rostou obavy investorů o zdraví americké ekonomiky.

To, že se sazby sníží, se obecně očekává, a tak se debata zaměřuje na velikost tohoto snížení. Obchodníci v současné době očekávají na nadcházejícím zasedání Fedu snížení sazeb alespoň o 25 bazických bodů. Větší snížení by podle Neila Birrella, investičního ředitele Premier Miton Investors, mohlo „vyvolat trochu paniky“, což by vedlo investory k obavám, že Fed vidí vyšší rizika pro ekonomiku, což by mohlo spustit významný výprodej.





Naopak pomalejší tempo škrtů, tj. méně než o 100 bazických bodů, by podle týmu derivátových stratégů , včetně Gonzala Asise, také mohlo znamenat potíže. Ekonomický tým této banky předpovídá letos dvě snížení sazeb. Vzhledem k tomu, že počet volných pracovních míst v USA, který vyšel před pátečními daty o pracovních místech, zaostává za odhady, lze uvedené škrty do prosince klasifikovat jako „přiměřené recesi,“ poznamenává tým.

Z toho vyplývá, že „hlavním rizikem pro akcie v tomto týdnu je vysoký počet pracovních míst, který by nacenil krátkodobé sazby výše“. Silnější reakce Fedu spolu s potenciální bublinou u umělé inteligence zvyšují podle stratégů křehkost trhu a nutí je tak radit investorům, aby se zajistili, zvláště před pátečními daty.

Technologické akcie jsou již pod tlakem. Uvolnění tlaku v tomto překoupeném sektoru se zrychlilo po relativně neuspokojivých výsledcích. K širšímu poklesu přispívá vzhledem k jejímu významnému vlivu na index S&P 500 společnost , přičemž současná úroveň denních výkyvů její tržní hodnoty je sama o sobě noční můrou drobných investorů i manažerů rizik.

Index VVIX zaznamenal v úterý abnormální pohyb poté, co obchodování s rostoucí volatilitou z minulého týdne mělo velké důsledky pro dealery, kteří si zajišťovali své pozice.

V tuto chvíli se všechny oči upírají na zprávu o pracovních místech a jejích důsledcích pro politiku Fedu. Pro stratéga Mika Wilsona je ideálním scénářem série snížení sazeb o 25 bazických bodů, pokud ji doprovodí stabilní růst. „Holubičtější politická reakce nemusí být akciovým trhem vnímána příznivě, pokud přijde zároveň se slabým trhem práce,“ dodává.



Zdroj: Bloomberg