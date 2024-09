Nadměrné zářijové snížení sazeb Fedu by pro trhy mohlo být velmi nebezpečné, myslí si ekonom

Podle jednoho z ekonomů by výraznější snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem tento měsíc mohlo finanční trhy vyděsit a vyslat špatný signál o hrozícím riziku recese. Varování přichází v době, kdy se všeobecně očekává, že tvůrci politiky americké centrální banky začnou snižovat úrokové sazby na svém zasedání 17. a 18. září, přičemž investoři pozorně sledují údaje z trhu práce, aby zjistili, jak velké snížení sazeb pravděpodobně provedou.

George Lagarias, hlavní ekonom společnosti Forvis Mazars, ve čtvrtek pro CNBC uvedl, že ačkoli nikdo nemůže zaručit rozsah snížení sazeb Fedu na jeho nadcházejícím zasedání, je „pevně“ v táboře volajícím po snížení o čtvrt procentního bodu. „Nevidím naléhavost pro snížení o 50 bazických bodů,“ řekl Lagarias. „Snížení o 50 bazických bodů by mohlo vyslat špatný signál trhům a ekonomice. Mohlo by vyslat zprávu o naléhavosti, a to by mohlo být sebenaplňující se proroctví,“ pokračoval. „Takže by bylo velmi nebezpečné, kdyby k tomu přistoupili bez konkrétního důvodu. Pokud nedojde k nějaké události, k něčemu, co by trhy znepokojilo, není důvod k panice.“

Hlavní sazba Fedu, která ovlivňuje většinu dalších sazeb, jež platí spotřebitelé, je v současné době cílována v rozmezí 5,25-5,5 %. Prezident Federálního rezervního systému v Atlantě Raphael Bostic ve středu naznačil připravenost centrální banky začít snižovat úrokové sazby. Jeho komentáře zazněly před bedlivě sledovanou páteční zprávou o mzdách mimo zemědělský sektor.

Stratégové obvykle uvádějí, že nejpravděpodobnějším výsledkem nadcházejícího zasedání Fedu je snížení sazeb o 25 bazických bodů, ačkoli se zdá, že nedávné ekonomické údaje posílily argumenty pro větší krok.

Ve středu zveřejněné údaje ukázaly, že počet volných pracovních míst v USA v červenci klesl na nejnižší úroveň za posledních 3,5 roku, což je považováno za další známku ochablosti na trhu práce. Trh se snížením sazeb na příštím zasedání Fedu pevně počítá, po zveřejnění zprávy o volných pracovních místech a fluktuaci pracovních sil (JOLTS) se ale zvýšily sázky na výraznější snížení o půl procentního bodu. Podle nástroje FedWatch skupiny CME obchodníci v současné době oceňují zhruba 59% šanci na zářijové snížení sazeb o 25 bazických bodů, přičemž 41 % obchodníků oceňuje snížení sazeb o 50 bazických bodů.

Před další měsíční zprávou o zaměstnanosti, která má být zveřejněna v pátek, budou investoři pravděpodobně hodnotit také čerstvou várku ekonomických údajů ve čtvrtek. Tyto údaje zahrnují údaje o zaměstnanosti ADP za srpen, nejnovější týdenní počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti a údaje Institutu pro řízení dodávek v oblasti služeb za srpen.

Podle ekonoma ovšem přes slabší data není třeba, aby Fed v září snížil sazby o 50 bazických bodů „Dochází ke zpomalení, o tom není pochyb, ale myslím, že jsme velmi daleko od recese. Chápu, že na trhu práce dochází k poklesu, část z toho ... souvisí spíše s nárůstem nabídky než s poklesem poptávky,“ řekl Lagarias ve čtvrtek na CNBC. „Ano, nabídka pracovních míst je slabší a výroba je slabší, ale toto zpomalení jsme očekávali. Prostě neexistují žádné důkazy o recesi a v tomto ohledu si nemyslím, že Fed bude postupovat příliš agresivně.“

Zdroj: CNBC