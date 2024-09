Německá ekonomika letos vykáže nulový růst, odhaduje institut Ifo

Německé ekonomice se daří hůře než ostatním a letos vykáže nulový růst. V aktualizované prognóze to dnes uvedl německý hospodářský institut Ifo. Zhoršil tak svůj červnový odhad, který počítal s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 0,4 procenta. Institut také snížil odhad růstu pro příští rok na 0,9 procenta z dříve uváděných 1,5 procenta. Podle hlavního prognostika Ifo Tima Wollmershäusera se německá ekonomika potýká se strukturálními problémy a s nedostatkem investic.



"Německá ekonomika se zasekla a potácí se v útlumu, zatímco ostatní země pociťují vzestup," uvádí Wollmershäuser. "Máme strukturální krizi. Investuje se příliš málo, zejména v průmyslu, a produktivita již léta stagnuje. Máme také hospodářskou krizi. Situace kolem objednávek je špatná a přírůstky kupní síly nevedou ke zvýšené spotřebě, ale k vyšším úsporám, protože lidé se potýkají s nejistotou," dodal.



Zábleskem naděje může být dnešní zpráva německých statistiků o nečekaném růstu průmyslových objednávek. Jejich objem se v červenci oproti červnu zvýšil o 2,9 procenta. Analytici přitom odhadovali, že o 1,5 procenta klesne. Statistici také upravili směrem nahoru červnový údaj, v tomto měsíci se objem objednávek nakonec zvýšil o 4,6 procenta namísto dříve uváděných 3,9 procenta. Analytici ale mají číslo za zkreslené velkými objednávkami. Podle hlavního ekonoma banky LBBW Jense-Olivera Niklasche je druhý růst objemu objednávek po sobě "pravděpodobně jen osamoceným ostrovem v moři slabých údajů".



Ifo uvádí, že míra úspor nyní činí 11,3 procenta, což je výrazně více než desetiletý průměr před koronavirovou krizí. Příznivě se ale podle institutu budou vyvíjet ceny. Míra inflace bude nadále klesat z loňských průměrných 5,9 procenta na letošních 2,2 procenta. Míra nezaměstnanosti se však zvýší z loňských 5,7 procenta na šest procent.



Negativní dopad na ekonomiku bude mít v letošním roce podle Ifo stavebnictví a průmysl. Jejich produkce by se měla snížit o 3,1 procenta respektive o dvě procenta.



"Dekarbonizace, digitalizace, demografické změny, pandemie koronaviru, šok z cen energií a měnící se role Číny v globální ekonomice vyvíjejí tlak na zavedené obchodní modely a nutí podniky přizpůsobovat své výrobní struktury," říká Wollmershäuser. V důsledku toho podle něj dochází k propadu investic, zejména v průmyslu, který v Německu tvoří podstatně vyšší podíl hospodářské produkce než jinde. "A populace stárne rychleji, pracuje stále méně lidí. Přesuny z průmyslu do sektoru služeb do značné míry vysvětlují stagnaci produktivity v posledních letech," dodává analytik.



Hůře než Ifo hodnotí výhled německé ekonomiky Kielský institut pro světové hospodářství (IfW). Podle jeho ve středu zveřejněného výhledu bude ekonomika v letošním roce pokračovat v poklesu a její výkon se sníží o 0,1 procenta. V letním výhledu přitom IfW ještě předpokládal, že německá ekonomika letos vykáže růst o 0,2 procenta. V loňském roce klesla o 0,3 procenta.