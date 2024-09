Akcie beze směru. Ten může ukázat aktivita v amerických službách

Wall Street se včera snažila odrážet vzhůru, ale stačilo to nakonec jen na malé zisky klíčových indexů. Evropa dnes navazuje nevýrazným obchodováním, během něhož jsou na tom hlavní indexy smíšeně a nedaleko včerejších hodnot. Futures pak naznačují, že odpoledne by mohla Amerika pokračovat ve stejném duchu.

Překvapivě dobře vyšly německé průmyslové objednávky za červenec, když meziměsíčně stouply skoro o 3 procenta. Na tržní sentiment to mělo minimální vliv, ale aspoň že to nebyla další špatná zpráva. V případě maloobchodu z eurozóny jsou data sice mírně horší, ale zase nejde o statistiku, kterou by trhy příliš sledovaly. Důležitější budou odpolední americká data, a to report ADP, žádosti o dávky v nezaměstnanosti a index ISM ve službách. První a druhá položka budou drobnou nápovědou před pátečními čísly z trhu práce. Také ISM nabídne náznak, jak firmy v srpnu přistupovaly k nabírání či propouštění zaměstnanců, ale zároveň půjde o důležitou indikací aktivity v ekonomice.

Podle odhadů má její mírně růstové tempo vydržet i v srpnu. Zájmy akciových a dluhopisových investorů se přitom rozcházejí. Prvním bude vyhovovat vyšší číslo svědčící o odolné ekonomice, druzí by uvítali horší zprávy zvedající šanci na rychlejší pokles sazeb Fedu.

Dluhopisy před čísly zatím dál nepostupují, na výnosech sledujeme naopak mírný nárůst. Eurodolar pokračuje pozvolna vzhůru a dostává se na 1,1100. Vedle toho si zisky vůči americké měně připisují také libra, jen a nepatrně i koruna. Ta se však dnes na obou hlavních párech spíše jen stabilizuje, když nevyužila lepších čísel o domácím maloobchodu. Vzhůru se vyhouplo zlato, které se tak opět vrací nad 2500 USD.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:22 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0527 0.0080 25.0644 25.0374 CZK/USD 22.5750 -0.1195 22.6225 22.5685 HUF/EUR 392.8199 -0.1122 393.5173 392.4800 PLN/EUR 4.2725 -0.0671 4.2765 4.2675

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8780 -0.0695 7.8866 7.8635 JPY/EUR 159.2385 0.0179 159.4590 158.5530 JPY/USD 143.5020 -0.1100 143.7360 143.0550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8429 0.0018 0.8437 0.8423 CHF/EUR 0.9388 0.0672 0.9395 0.9372 NOK/EUR 11.7646 -0.1290 11.8135 11.7585 SEK/EUR 11.3850 -0.0156 11.4125 11.3811 USD/EUR 1.1097 0.1259 1.1100 1.1075

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4868 -0.0336 1.4896 1.4850 CAD/USD 1.3508 -0.0074 1.3517 1.3504