Buffett Apple prodával. Stratég míní, že slušně vydělal a bude to Apple, kdo nastartuje supercyklus umělé inteligence

Na Yahoo Finance se diskutovalo o tom, proč snižuje své pozice na akciích společností a . Prezident společnosti Portfolio Wealth Advisors Lee Munson k tomu řekl, že Buffett drží akcie BofA od roku 2011 a realizoval na ní pěkné zisky. Současné prodeje jsou podle něj běžnou úpravou váhy akcie v portfoliu. Vysoké zisky pak Buffett realizoval i na Applu a investoři by ani prodeje těchto akcií neměli přeceňovat. Jde pouze o vybírání zisků na titulech, které tvoří velkou část portfolia a které výrazně posílily.



Munson připomněl, že ve výročních zprávách se dlouhodobě objevují informace o tom, že firma upravuje váhy akcií v portfoliu a vybírá zisky na titulech, které výrazně posílily. K tomu dodal, že celý obrázek není jen o tom, co Buffett prodává, ale zahrnuje i jeho nákupy. Prodeje jedné akcie totiž mohou indikovat existenci zajímavých příležitostí jinde. Munson také poukázal na to, že se stále drží svých „ropných sázek“, které si ale za posledních pár let nevedou nijak dobře.



Podle Yahoo Finance Buffett správně odhadl letní rotaci směrem k akciím menších společností. Munson k tomu dodal, že s ohledem na relativní valuace bylo podle něj zřejmé, že jednou tato rotace přijde. On sám vidí možnou příležitost u akcií, které v předchozích letech čelily malému zájmu investorů včetně některých společností v maloobchodu. Jejich akcie mohou být v kurzu ve chvíli, kdy bude upadat zájem trhu o velké technologické společnosti.



Yahoo také připomnělo, že ve druhém čtvrtletí letošního roku kupovala akcie firem Ulta a Heico. Munson v této souvislosti řekl, že by se nepřel s někým, kdo je tak úspěšný jako Buffett, ale podle něj Ulta nepatří mezi společnosti s výjimečným výhledem. „Za tyhle ceny je lepší si stejné zboží koupit v targetu.“ Buffett se pak podle něj drží stále své strategie „hledat levné věci“. Tedy levné akcie, u nichž se ale zároveň rýsuje katalyzátor, který by mohl spustit posun k valuacím vyšším, a tudíž k posílení ceny.



O Applu hovořil i Dan Ives z Wedbush Securities, který na Bloombergu uvedl, že tato firma „nastartuje supercyklus umělé inteligence“. Podle analytika se již brzy budou jasně projevovat přínosy umělé inteligence na úrovni konkrétních spotřebitelských aplikací a platforem. Vývoj přitom směřuje k tomu, že „až se bude velká část světa propojovat s umělou inteligencí, učiní tak přes přístroje Applu.“



Zdroj: Yahoo Finance