Fidelity International: Obavy z recese v USA rostou, nicméně fundamenty jsou odolné

Nedávná měkká data o pracovních místech v USA a následný propad trhu lze dobře vysvětlit. Myslíme si, že růst pravděpodobně prudce nepropadne a měkké přistání je stále naším nejočekávanějším výsledkem, soudí analytici z Fidelity:



Trhy silně reagovaly na nedávná data, která naznačují další oslabení amerického trhu práce. Globální akcie zažily volatilní začátek srpna, zatímco výnosy desetiletých státních dluhopisů poprvé od července 2022 vzrostly nad výnosy dvouletých státních dluhopisů, než se minulé pondělí normalizovaly.

Tyto cenové pohyby odrážejí rostoucí obavy, že údaje o zaměstnanosti signalizují blížící se recesi v USA. Domníváme se, že tyto obavy jsou mylné. Zvýšení nezaměstnanosti v průběhu července lze do značné míry vysvětlit nabídkou pracovních sil, která se odráží ve vyšší míře participace (tj. více lidí v produktivním věku, kteří buď pracují, nebo hledají práci). Zpráva navíc ukázala velký počet dočasných propuštění, což má potenciál se v příštích měsících zvrátit. V důsledku toho zůstává poměr zaměstnanosti k počtu obyvatel, zejména u pracovníků v nejlepším věku, stabilní.

Obavy trhu jsou ale pochopitelné, zejména po zpomalení tempa hospodářského růstu a širším zmírnění cenových tlaků. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat a dynamika se bude do konce roku snižovat.

Znamená to, že riziko recese roste, ale ne na úroveň, která by nám byla nepříjemná. Růst pravděpodobně nepoklesne dramaticky. Ekonomické fundamenty zůstávají poměrně odolné. Rozvahy spotřebitelů a podniků vypadají zdravě. Naším základním scénářem zůstává měkké přistání s pravděpodobností 55 % a 30 % pravděpodobnost recese.

I když se však domníváme, že trhy reagují přehnaně, je důležité si uvědomit, že velké pohyby na trhu mohou rychle vyvolat spirálu a ovlivnit důvěru, výdaje, a nakonec i růst. Čím jsou tyto pohyby déletrvající a extrémnější, tím větší je riziko, že vyvolají recesi. Současnou situaci pozorně sledujeme: další zpřísnění finančních podmínek by nás vedlo k vyššímu očekávání recese pro rok 2024.

Jak bude Fed reagovat?

Vzhledem k tomu, že si nemyslíme, že by současná volatilita byla předzvěstí recese, stále očekáváme, že americký Federální rezervní systém v září a prosinci sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů. Závažnost rizik, která nyní prýští z finančních trhů, však budeme znát moc pozdě, což by si pak mohlo vyžádat razantní reakci centrální banky. To znamená, že nemůžeme vyloučit možnost častějšího a většího snižování sazeb (až o 50 bazických bodů), pokud by se finanční podmínky dál zpřísnily. Fed by mohl vydat oficiální prohlášení, aby utlumil bezprostřední obavy trhu, v němž by uvedl, že pozorně sleduje vývoj a je připraven jednat, pokud turbulence na trhu začnou ovlivňovat likviditu a výhled měnové politiky.

Očekávání po konci roku 2024 a do první poloviny příštího roku se stává méně jisté kvůli volbám v USA. Pokud jejich výsledek povede k výrazným změnám politiky, zejména v oblasti obchodu a imigrace, mohlo by to mít podstatný vliv na výhled na rok 2025.