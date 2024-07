Fidelity: Japonské společnosti na rekordních úrovních ve zpětném odkupu akcií

Odkupy akcií oznámené japonskými společnostmi letos zřejmě dosáhnou rekordních úrovní. Více společností také zvýšilo výplatu dividend. Pomohou tyto výsledky podnikových reforem v zemi japonským akciím překonat obavy z oslabení jenu?

Reformy správy a řízení společností v Japonsku nadále přinášejí své ovoce a odkupy akcií oznámené japonskými společnostmi by měly v letošním roce dosáhnout rekordních hodnot.

Graf níže ukazuje, že kumulativní částka dosáhla zatím v roce 2024 výše 9,3 bilionu jüanů (57,5 miliardy USD), zatímco za celý loňský rok to bylo 9,6 bilionu jüanů, ale i to představuje nejvyšší roční částku v historii.





Graf: Odkupy akcií oznámené japonskými společnostmi

A pro akcionáře přichází další dobré zprávy. Počet společností, které oznámily zvýšení výplaty dividend, se v prvních pěti měsících letošního roku vyšplhal už přes tisíc, přičemž ve stejném období roku 2023 jich bylo přibližně 800. Na konci května 72 % společností kótovaných v hlavní sekci tokijské burzy (TSE) zveřejnilo plány na optimalizaci řízení kapitálu, zrušení křížových podílů nebo zvýšení výnosů pro akcionáře.

To je pozoruhodný pokrok pro japonské firmy, které si vybudovaly pověst, že spíše hromadí hotovost, než aby se dělily o výnosy s investory. A je zřejmé, že existuje další prostor pro zlepšení. V indexu Topix má 59 % nefinančních společností čistý kladný zůstatek hotovosti ve srovnání s 16 % u podobných společností v indexu S&P 500 a 19 % v evropském indexu Stoxx 600. S návratem mírné inflace vypadají budoucí zisky podniků slibně, což podpoří společnosti, které chtějí investory odměnit. Očekává se také, že nejnovější plán tokijské burzy na přepracování indexu Topix bude tlačit zejména menší společnosti k tomu, aby se víc snažily.

Strukturální reformy byly přitom velkou hnací silou akciové rally v Japonsku. Nicméně nemůžeme ignorovat ani druhou stranu příběhu. Přílišné oslabení jenu by mohlo zvýšit importovanou inflaci, což by poškodilo růst reálných mezd a spotřeby. Japonské akcie také čelí rostoucí konkurenci v rámci regionu. Silný růst Indie přitahuje zahraniční investory a Čína ve snaze zvýšit ocenění akcií rozjela podobné podnikové reformy jako Japonsko. Pokud však japonská iniciativa bude i nadále přinášet výsledky v oblasti kapitálové efektivnosti a výnosů, pak by její nová kultura vstřícná k akcionářům spolu s posunem k mírné inflaci měla posílit dlouhodobější důvěru v japonské akcie.