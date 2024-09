Akcie odpoledne obracejí dolů v čele s bankami a při nejasné reakci na data

Data o inflaci už nejsou na špici sledovanosti, když ustoupila statistikám z reálné ekonomiky. Přesto dnešní report za srpen přitáhl hodně pozornosti. Nakonec se překvapení nekonalo, aspoň tedy relativně ke konsensuálnímu odhadu analytiků. Reakce finančních trhů má však daleko ke slovu neutrální.

Wall Street asi hodinu po datech otevřela v plusu, načež se začala propadat a hlavní indexy jsou asi 1,5 pct v minusu. V čele poklesu najdeme finanční sektor. Klíčové akciové indexy v Evropě se spolu s tím shodly na červené barvě, ale pak se vrátily ke smíšenému obchodování. Výnosy dluhopisů na data zareagovaly růstem, načež ale otočily a dál klesají, když převládla poptávka po bezpečí. Dolů míří cena zlata, zatímco ropa smazala své denní zisky. Eurodolar klesá k 1,1010. Koruna si dnes sáhla na 25,10 při dalším drobném ústupu vůči euru.

Ačkoli inflace byla jasným tématem dne, tržní vývoj vyvolává pochybnosti, zda jde opravdu jen o reakci na data. Byla by to totiž divná reakce. Data ukázala, že inflaci táhnou dolů energie a auta, zatímco cenové tlaky z poptávkové strany neustupují příliš rychle. V návaznosti klesly sázky na to, že Fed příští týden sníží sazby rovnou o 50 bps. To by mělo být negativní pro dluhopisy a příznivé pro bankovní sektor. Samozřejmě tu mohou být názory, že pomalejší snižování sazeb zvedá riziko pro ekonomiku, tak ale trh obvykle nepřemýšlí. Blízká budoucnost jednoho až dvou čtvrtletí pro něj bývá daleko důležitější než to, co se bude dít za řadu kvartálů v důsledku měnověpolitických kroků provedených koncem letošního roku. Dnes jsme přitom dostali v datech o poptávce poměrně příznivou indikaci. Stále se držíme názoru, že pokud by Fed byl donucen začít cyklus snížením sazeb o 50 bps, byl by to jasný signál strachu z bezprostředních ekonomických problémů s daleko horšími důsledky pro akcie.

Buď se tedy investoři začínají programově připravovat na horší ekonomické časy bez velkého ohledu na jednotlivá měsíční data, nebo by měla být dnešní reakce korigována a akcie mají prostor se krátkodobě zvednout.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:16 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1013 0.1471 25.1071 25.0185 CZK/USD 22.7895 0.2022 22.8005 22.6730 HUF/EUR 396.6516 -0.1577 397.4286 395.7800 PLN/EUR 4.2948 0.3678 4.2964 4.2755

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8418 -0.0831 7.8625 7.8323 JPY/EUR 155.9345 -0.6941 156.9630 155.4724 JPY/USD 141.5740 -0.6424 142.5150 141.1440

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8455 0.3888 0.8463 0.8419 CHF/EUR 0.9349 0.1693 0.9383 0.9307 NOK/EUR 11.9781 0.2876 12.0067 11.9195 SEK/EUR 11.4402 0.1295 11.4690 11.3954 USD/EUR 1.1014 -0.0454 1.1055 1.1002

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5053 0.1331 1.5102 1.4984 CAD/USD 1.3603 -0.0595 1.3623 1.3574