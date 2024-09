Jak moc klesne inflace? Po korporátních zprávách a předvolební debatě se trhy opět zaměří na data

Wall Street nakonec včerejší korporátní zprávy zvládla poměrně dobře, když se dařilo hlavně Nasdaqu. Podstatný dopad na trhy neměla ani noční předvolební debata, která zvedla šanci na výhru Kamaly Harrisové. Dnes dopoledne se klíčové evropské akciové indexy obchodují smíšeně, když na jedné straně stoupá třeba AEX a naproti tomu klesá FTSE100. Americké futures se nacházejí pár desetin procenta v záporu, ovšem než začne řádné obchodování, do hry ještě zasáhnou data.

Klíčovým bodem dnešního programu budou čísla o inflaci z USA. Spotřebitelské ceny by za srpen měly vykázat další zpomalení, a to na 2,5 z 2,9 procenta. Jádrový index však dolů tolik nespěchá a má udržet meziroční tempo na 3,2 pct. Výsledný efekt na trhy bude utvářet celkový dojem z reportu včetně detailů. I tak podle nás jednoznačně roste důležitost vývoje reálné ekonomiky a podle něj se budou investoři řídit. To znamená, že nižší inflace sice může posílit šance na mírnější politiku Fedu, ale klíčový bude právě náznak o síle domácí poptávky. Celková inflace se přiblížila cíli a čeká se od ní poměrně rychlý pokles. V této situaci by ale bylo lepší spíš pomalé přibližování. Pokud by data překvapila směrem dolů, podle nás by převážily obavy, že poptávka slábne a inflace zamíří pod cíl. Pro dluhopisy dobré, pro akcie nikoli. Ty by možná ocenily spíše čísla mírně nad odhady, protože ani tak by snížení sazeb nebylo ohroženo, ale signál o ekonomice by byl o něco příznivější.

Dluhopisový trh před čísly navazuje na včerejší odpoledne a výnosy pokračují v poklesu. Eurodolar se trochu zvedl na 1,1045. Zvedat se po včerejším propadu zkouší také ropa a Brent se vrací nad 70 dolarů. Také v tomto případě ale bude klíčové, jak moc se investoři budou bát o kondici poptávky, hlavně v USA a Číně. Zlato dopoledne míří nahoru na 2525 USD. Koruna k euru má dál tendenci mírně slábnout a nachází se na 25,09. Viceguvernérka Zamrazilová v komentáři ujistila, že ČNB chce politiku uvolňovat opatrně a bez velkých skoků, což ale není žádné překvapení.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0892 0.0986 25.0999 25.0185 CZK/USD 22.7170 -0.1275 22.7540 22.6730 HUF/EUR 396.6978 -0.1461 397.4286 396.1331 PLN/EUR 4.2896 0.2408 4.2896 4.2755

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8544 0.0885 7.8617 7.8358 JPY/EUR 156.1130 -0.5377 156.4960 155.5098 JPY/USD 141.3625 -0.7547 141.7010 141.1440

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8436 0.1419 0.8445 0.8419 CHF/EUR 0.9340 0.0750 0.9344 0.9307 NOK/EUR 11.9334 -0.1000 11.9588 11.9214 SEK/EUR 11.4306 0.0206 11.4369 11.4105 USD/EUR 1.1044 0.2264 1.1052 1.1037

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5017 -0.0732 1.5051 1.4992 CAD/USD 1.3589 -0.1543 1.3616 1.3585