Zamrazilová: Česká ekonomika by měla letos růst meziročně o necelá dvě procenta

Česká ekonomika by měla letos meziročně vzrůst o necelá dvě procenta. Na dnešním diskusním fóru České národní banky (ČNB) na Západočeské univerzitě v Plzni to uvedla viceguvernérka centrální banky Eva Zamrazilová. Další ekonomové v debatě odhadli růst v pásmu 1,5 až dvě procenta. Loni vzrostl hrubý domácí produkt ČR o procento.



"Pod těmi dvěma procenty růst bude. Bude trochu lepší než v roce 2024. Pokud ovšem situace nenabere nějakých dramatických rozměrů. Ale jestli to bude 1,8 nebo dvě, to říct nemohu," uvedla dnes Zamrazilová.



V únorové prognóze ČNB odhadovala, že český hrubý domácí produkt letos vzroste o dvě procenta, v předchozí listopadové prognóze přitom očekávala růst 2,4 procenta. Další makroekonomickou předpověď má centrální banka vydat příští týden.



Spotřeba domácností Zamrazilové oživuje podle předpokladů a poroste tempem až ke třem procentům, čemuž nasvědčuje růst maloobchodních tržeb. Spotřeba domácností tak bude vyšší než loni. "Pokud domácnosti nebudou příliš znejišťovány veškerými zprávami, které přicházejí z okolí," uvedla dnes.



Stále slabá je podle Zamrazilové investiční poptávka, i když ČNB letos už v prvním čtvrtletí čekala výraznější oživení. "Obávám se, že zde dojde právě vlivem nejistoty k odložení realizace investičních záměrů soukromého sektoru a stejně tak ekonomice nepomůže čistý vývoz, který bude působit mírně negativně, zhruba o procentní bod," uvedla.



Vliv amerických cel zatím podle Zamrazilové způsobuje spíš nejistotu než faktické dopady. "Bude záležet na vývoji v zemi hlavního obchodního partnera a v dalších sousedních zemích. Uvidíme, jak poroste Německo, kde byl dnes, zdá se, odhad HDP opět snížen na nulu, což znamená, že Německo české ekonomice příliš nepomůže, ale nemělo by ji stahovat," uvedla.



Odhady růstu letošního HDP podle rektora pražské vysoké školy Unicorn Jana Čadila, který učí ekonomii i na plzeňské univerzitě, oscilují mezi 2,3 procenta k 1,6, což je poslední odhad Mezinárodního měnového fondu. "Já bych se držel nižší hranice. Uvidím samozřejmě, jaký bude vývoj v USA, na Ukrajině i na Blízkém východě," řekl. Už nejistota kolem amerických cel ČR něco stojí. "Subjekty na trhu cítí, že je situace napjatá, riziková, což oddaluje investice," uvedl.



Jednatel české poradenské firmy BDO a ekonom Miroslav Jandečka bude příjemně překvapený, bude-li letošní růst ekonomiky nad dvěma procenty. V případě amerických cel doufá, že kolem Donalda Trumpa jsou chytří lidé. "A že americký burzovní trh a další mu nedovolí, aby došlo k výrazné a radikální změně," řekl.



Největší nejistotou pro českou ekonomiku je podle Zamrazilové to, do jaké míry skutečně nastane globální světové oslabení. Podle Čadila je teď vývoj velmi nepředvídatelný a nejistot je hodně. "Závisí na tom, jak to bude vypadat v USA, jak to dopadne na Ukrajině a jak se bude vyvíjet Čína. A také to, co udělá s ekonomikou a společností umělá inteligence," řekl.



Jandečka přidal téma i téma takzvané zelené ekonomiky. "(Polský premiér) Donald Tusk se vyjádřil, že nové politické složení Evropského parlamentu má poslední šanci s tímto šílenstvím něco udělat, nebo přijde generace politiků, kteří to totálně rozboří a bude ohrožena demokracie v Evropě. To nebezpečí si nedostatečně uvědomujeme," uvedl. Podle něj je zelená ekonomika velmi důležitá. "Ale k tomu je třeba mít osobnosti úžasných politiků, kteří dokážou domluvit s Indií a Čínou celosvětová opatření. Ale jestli v Evropě budeme vynakládat šílené prostředky a vedle porostou uhelné elektrárny a my budeme dovážet ocel a cement na lodi z Číny, protože je tam levně vyrobí, tak to je obrovské pokrytectví, které tady EU předvádí," dodal.