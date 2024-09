Volby do Senátu: Pohorší si ODS, nejhůře z vládních stran dopadli Piráti

Z vládních stran v letošních senátních volbách nejhůře dopadli Piráti, jejichž straničtí kandidáti se neprobojovali ani do senátního finále. Jejich jediným želízkem v ohni zůstal někdejší prezidentský kandidát Marek Hilšer, který o znovuzvolení za své hnutí musí ještě usilovat v Praze 2 právě i s pirátskou podporou. Pirátskému senátorovi Lukáši Wagenknechtovi šance na znovuzvolení v senátním finále, které bude za týden, unikla o 78 hlasů. Protestní strany a hnutí se tradičně v senátních volbách prakticky neprosadily. Po jednom finalistovi má stejně jako předloni SPD, po šesti letech KSČM a poprvé Přísaha v osobě předsedy tohoto hnutí Róberta Šlachty.



Vládní ODS letos neobhájí deset senátorských mandátů, které získala v předchozích volbách do horní parlamentní komory v roce 2018. Ve hře má devět finalistů. TOP 09, s níž mají občanští demokraté v Senátu společnou frakci, má dva finalisty, obhajuje jeden mandát. Úspěšně přitom proměnila nominaci Pavla Fischera, který byl i s podporou dalších vládních stran zvolen už v prvním kole.



Podobně za KDU-ČSL byl senátorem znovuzvolen v prvním kole Jiří Čunek. Lidovci také mají dva finalisty, přičemž obhajují stejný počet křesel. Starostové za svůj senátorský klub obhajují šest míst včetně Hilšerova, přičemž mají stejný počet finalistů. SEN 21 má šanci obhájit mandát Přemysl Rabas, což by pomohlo zachránit existenci společné frakce tohoto hnutí s Piráty.



Existenční problémy naopak nemusí řešit klub ANO a SOCDEM díky znovuzvolení sociálního demokrata Petra Víchy. Navíc bude posílen o dva nové senátory ANO - dosavadní poslankyni Janu Mračkovou Vildumetzovou a starostu jednoho z ostravských obvodů Martina Bednáře. Předsedovi frakce Miroslavu Adámkovi uniklo znovuzvolení poměrně těsně a postoupil do finále s dalšími 18 kandidáty ANO.



Kromě Wagenknechta možnost obhájit senátorský mandát už v prvním kole ztratilo pět senátorů, tři byli znovuzvoleni v prvním kole a do finále postoupilo 14 senátorů. Zbývající čtyři včetně ministra školství Mikuláše Beka (STAN) mandát neobhajovali.