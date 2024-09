Novinky z OpenAI: Altman by mohl získat podíl, odchází technologická šéfka Muratiová a manažeři výzkumu

Generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman by mohl získat sedm procent jejích akcií. Zároveň by se do dvou let mohla změnit právní forma z neziskové výzkumné organizace na obchodní společnost. S odvoláním na zdroje obeznámené s obsahem jednání o tom informovala agentura Bloomberg. OpenAI, která stojí za populárním jazykovým modelem ChatGPT, v roce 2019 založila ještě dceřinou komerční společnost. Ta jí má pomoci financovat nákladný vývoj velkých jazykových modelů (LLM) a umělé inteligence (AI), jejím prostřednictvím také OpenAI získává peníze od investorů. Altman by tímto tahem poprvé získal vlastnický podíl ve startupu zaměřeném na umělou inteligenci. Z OpenAI jsou souběžně na odchodu tři vrcholoví manažeři. Odchází technologická ředitelka Mira Muratiová, víceprezident pro výzkum Barret Zoph a ředitel výzkumu Bob McGrew. Všichni to oznámili na síti X.



OpenAI konkrétně uvažuje o právní formě obecně prospěšné společnosti, která je specifická pro Spojené státy. Tato právní forma kombinuje cíl vytvářet zisk jako u komerčních firem a zároveň pomáhat společnosti jako u neziskových organizací. O transformaci se stále jedná a časový harmonogram nebyl stanoven, sdělil Bloombergu jeden z nejmenovaných zdrojů. Podle informací britského listu Financial Times (FT) se v návrhu dohody s investory OpenAI zavazuje přeměnit z neziskové organizace do dvou let. Jinak by investoři mohli požádat o vrácení peněz. V prohlášení mluvčí uvedl, že OpenAI se nadále „zaměřuje na budování umělé inteligence, která je prospěšná všem“, a dodal, že „nezisková organizace je základem našeho poslání a bude existovat i nadále“.

Společnost OpenAI o těchto změnách uvažuje také v souvislosti s odchodem vedoucích pracovníků. Technologická ředitelka Mira Muratiová ve středu oznámila, že odchází, což je překvapivý krok, který představuje poslední odchod ze startupu na vysoké úrovni. V měsících po loňském náhlém propuštění a následném opětovném přijetí Altmana se společnost OpenAI ocitla ve stavu fluktuace - ztratila několik manažerů a změnila strukturu některých svých týmů.



Případná majetková účast, o níž se stále jedná a která se může změnit nebo se neuskuteční, by Altmanovi zajistila trvalý finanční podíl na úspěchu OpenAI. Mnozí investoři upřednostňují myšlenku, aby zakladatel vlastnil alespoň část podniku, který řídí. Agentura Reuters již dříve informovala o plánu společnosti OpenAI provést restrukturalizaci a poprvé poskytnout Altmanovi vlastní kapitál.

Ve svém prohlášení na webu X Muratiová uvedla: "Odcházím, protože si chci vytvořit čas a prostor pro vlastní průzkum“. Altman v reakci na to vyjádřil „obrovskou vděčnost“ za přínos Muratiové a napsal: „Je těžké vyjádřit, jak moc Mira znamenala pro OpenAI, naši misi a pro nás všechny osobně.“ Uvedl také, že se brzy se zaměstnanci podělí o další informace o plánech na přechod.



Podle osoby obeznámené se záležitostí Muratiová zatím nemá ve společnosti stanovené datum odchodu. O plánech na její nahrazení, včetně časového harmonogramu, stále jedná s vedením společnosti OpenAI. V příspěvku napsala: „Prozatím se soustředím především na to, abych udělala vše, co je v mých silách, a zajistila hladký přechod a udržela dynamiku, kterou jsme vybudovali.“

OpenAI byla založena v roce 2015 jako nezisková výzkumná organizace s cílem vytvořit umělou inteligenci, která by byla bezpečná a prospěšná pro lidstvo. V roce 2019 společnost vytvořila ziskovou dceřinou společnost, aby pomohla financovat vysoké náklady na vývoj modelů umělé inteligence, a od té doby získala miliardové investice zvenčí od společnosti Corp. a dalších. Tento měsíc agentura Bloomberg uvedla, že OpenAI v současné době pracuje na získání 6,5 miliardy dolarů při ocenění 150 miliard dolarů, což z ní činí jeden z nejhodnotnějších startupů na světě.

V souladu s neziskovým původem společnosti Altman nepřevzal vlastní kapitál a zdůraznil, že společnost má být obecně prospěšná společnosti a že má dostatek peněz. V rozhovorech však také občas říkal, že by si přál, aby si vzal vlastní kapitál, aby se ho na to lidé přestali ptát.

Muratiová, inženýrka albánského původu, která vystudovala v Dartmouthu, hrála klíčovou roli při přípravě hlavních verzí produktů, včetně populárního chatbota ChatGPT společnosti OpenAI, softwaru pro generování obrázků DALL-E a nedávno vydaného pokročilého hlasového režimu, který umožňuje uživatelům mluvit s ChatGPT v podstatě v reálném čase.



Letos na jaře se Muratiová dostala pod palbu kritiky za to, že v rozhovoru pro Wall Street Journal uvedla, že si není jistá, zda je Sora, generátor textu na video, který OpenAI předváděla, ale dosud nezveřejnila, vycvičený na uživatelských videích z YouTube, Facebooku a Instagramu. Takové využití obsahu YouTube by bylo porušením podmínek služby této platformy, řekl později agentuře Bloomberg generální ředitel YouTube Neal Mohan.



Po Altmanově odvolání získala Muratiová větší publicitu, když byla jmenována dočasnou generální ředitelkou - rychle se však připojila ke skupině vedoucích pracovníků, kteří prosazovali Altmanovo znovuzvolení.

Její odchod je posledním odchodem z vedení společnosti OpenAI od loňského propuštění a opětovného přijetí Altmana. V květnu odešel Ilja Sutskever, hlavní vědecký pracovník společnosti. V srpnu spoluzakladatel Greg Brockman oznámil, že do konce roku odejde na dovolenou, a výzkumný pracovník John Schulman odešel do konkurenční společnosti Anthropic zabývající se umělou inteligencí. Po těchto odchodech zůstali ve startupu OpenAI pouze dva členové původního zakládajícího týmu: Altman a Wojciech Zaremba.



Muratiová ve svém příspěvku na X, jehož text předtím rozeslala zaměstnancům společnosti, uvedla, že je vděčná za spolupráci s týmem OpenAI. „Společně jsme posunuli hranice vědeckého poznání ve snaze zlepšit lidský blahobyt,“ napsala.



Společnost má v současné době přibližně 1 700 zaměstnanců, což je více než dvojnásobek oproti zhruba 770 zaměstnancům, které měla na konci roku 2023.

Altman následně oznámil další změny ve vedení společnosti OpenAI. Ve zprávě pro OpenAI, kterou ve středu rovněž zveřejnil na X, napsal, že odchází šéf výzkumu Bob McGrew a víceprezident výzkumu Barret Zoph, který pracoval na produktech jako ChatGPT.

Ve svém vlastním příspěvku na X Zoph uvedl, že jeho odchod byl „velmi těžkým rozhodnutím“ a že plánuje „prozkoumat nové příležitosti“ mimo společnost. „OpenAI odvádí a bude nadále odvádět neuvěřitelnou práci a já jsem velmi optimistický ohledně budoucí trajektorie společnosti a budu všem fandit,“ napsal.



Altman také jmenoval šest stávajících zaměstnanců, kteří mu nyní budou přímo podřízeni, někteří v nových rolích, včetně Matta Knighta na pozici ředitele pro informační bezpečnost.



„V uplynulém roce jsem většinu svého času věnoval netechnickým částem naší organizace; nyní se těším, že budu většinu svého času věnovat technickým a produktovým částem společnosti,“ napsal generální ředitel a dodal, že ve čtvrtek se uskuteční setkání všech zaměstnanců, kde budou zodpovězeny jejich dotazy.



„Změny ve vedení jsou přirozenou součástí firem, zejména těch, které tak rychle rostou a jsou tak náročné,“ napsal Altman. „Samozřejmě nebudu předstírat, že je přirozené, aby tato byla tak náhlá, ale nejsme normální společnost.

