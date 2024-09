Bloomberg: Německo se vzdává naděje na růst ekonomiky v letošním roce

Německá vláda se chystá snížit své prognózy pro největší evropskou ekonomiku, nově neočekává v letošním roce žádný růst. Úředníci v Berlíně se podle zdrojů agentury Bloomberg chystají snížit svou prognózu růstu v roce 2024 na - v nejlepším případě - stagnaci z dříve předpokládaných +0,3 %.

Takový výsledek by znamenal další ztracený rok pro ekonomiku, kterou tíží slabost jejího průmyslového sektoru v důsledku zastavení dodávek plynu po invazi na Ukrajinu, slabá čínská poptávka a snaha o přechod na výrobu elektromobilů.

Vyhlídka na žádný růst je faktickým přiznáním porážky koaliční vlády a další ranou pro kancléře Olafa Scholze, který od svého nástupu do funkce v prosinci 2021 nezaznamenal růst ekonomiky dvě po sobě jdoucí čtvrtletí.

Vzhledem k tomu, že do voleb zbývá necelý rok, se mu také nebezpečně zužuje prostor pro dosažení nějakého významného zlepšení. Nespokojenost voliči už letos dali najevo v hlasováních do Evropského parlamentu a ve volbách ve východních spolkových zemích.

Německé dluhopisy si po zprávě udržely ztráty. Dvouletý výnos se během dne obchodoval o tři bazické body výše na úrovni 2,1 %, tedy poblíž nejnižší úrovně od roku 2022. Dluhopisy v uplynulém týdnu prudce rostly, protože trh se připravuje na to, že Evropská centrální banka v říjnu opět sníží úrokové sazby. Obchodníci nyní vidí zhruba 80% šanci na snížení o čtvrt procentního bodu příští měsíc, a to rychle po zářijovém kroku, neboť stále přibývá signálů, že ekonomika eurozóny zpomaluje.

Konečný odhad vlády pro rok 2024 by mohl být pro Německo ještě slabší než nulový růst v závislosti na údajích o průmyslových zakázkách a produkci, které mají být zveřejněny krátce před zveřejněním aktualizované prognózy hrubého domácího produktu 9. října.

Žádná expanze, pokud se jí podaří dosáhnout, by stále překonala výsledek poklesu o 0,1 %, který očekávají přední národní ekonomické instituty.

Řada špatných zpráv - od hrozby společnosti AG, že uzavře továrny v Německu, po rozhodnutí společnosti odložit rozhodnutí o investici ve výši 30 miliard eur (33,5 miliardy USD) do nového závodu na výrobu čipů na východě země - podtrhuje další protivětry, které doléhají na ekonomiku. Spolu se slabou poptávkou z Číny a rizikem návratu Donalda Trumpa do Bílého domu se Německo řítí do dokonalé bouře, která by mohla ještě více snížit HDP.

Slabší vyhlídky růstu by snížily daňové příjmy, což by mohlo dále zkomplikovat snahy Scholzovy vládnoucí koalice o překlenutí rozpočtové mezery ve finančním plánu na rok 2025. Zároveň by to však umožnilo více nových čistých výpůjček - zhruba další 2 miliardy eur - podle dluhového pravidla, které vládě umožňuje v ekonomicky obtížných dobách se více zadlužit.

Zdroj: Bloomberg