Rozbřesk: Produkce aut v srpnu vzrostla, celý automotive však zaostává

Čeští výrobci automobilů (jak jsme zmínili včera) zaznamenali silný srpen. Po konci červencové celopodnikové dovolené významně zrychlila výroba zejména ve Škodě Auto a současně zůstává silná v Toyotě. Celkově je tak srpnová výroba automobilů o 22 % vyšší než v roce 2023 a od ledna do srpna o necelých 6 % vyšší. Po slabém přelomu jara a léta (květen-červenec) tak opět výroba nabírá na síle a při pohledu do “střev” se zdá, že to je i díky elektromobilům.



Jedna věc je však produkce finálních automobilů a druhá výkon celého segmentu automotive včetně českých subdodavatelů orientovaných na výrobu v zahraničí. I když máme zatím pouze čísla za červenec, produkce celého segmentu automotive byla letos viditelně horší než “produkce aut na území ČR”.



Je to primárně důsledek slabé poptávky po automobilech v Evropě - registrace nových automobilů jsou v posledních měsících slabé a celkově od začátku roku stagnují. Zdá se tak, že i letos roste tržní podíl v Česku vyráběných automobilů na celkovém “koláči” - evropské poptávce.



To je však chabou útěchou pro subdodavatele, které spíše zajímá, zda se zvětšuje “celý koláč” a zda na něm neztrácí evropští hráči na úkor čínské a americké konkurence. Děje se pravděpodobně obojí. I proto je nehledě na růst výroby automobilů v Česku celková produkce segmentu automotive letos slabší. Na začátku léta byla oproti průměru roku 2023 zhruba o osm procent nižší a při pohledu na mizerné podnikatelské nálady v Německu a ve Francii těžko čekat, že se situace pro subdodavatele v automotivu bude rychle vylepšovat…



TRHY



Koruna



Česká koruna zůstává pod lehkým tlakem a dostala se do blízkosti 25,20 EUR/CZK. Příliš ji nepomohly zejména zisky dolaru. Dnešní PMI (i pokud ukáží lepší výsledek než sousední Německo) pravděpodobně koruně také příliš nepomohou. Ústřední bude další dynamika globálních výnosů a eurodolaru před pátečními americkými payrolls.



Eurodolar



Včerejší údaje o německé (a italské) inflaci, vystoupení prezidentky ECB Christine Lagardeové před parlamentem EU a projev šéfa Fedu Powella na konferenci Národní asociace podnikové ekonomiky vyslaly zajímavé podněty k výsledku příštího zasedání ECB (17. října, beze změny nebo s předstihem na snížení o 25bps) a Fedu (7. listopadu, 25bps nebo 50bps). Německá celková inflace dále zpomalila na 1,8 % meziročně, ale již nešlo o velké překvapení směrem dolů. Nicméně tento výsledek zřejmě pomůže stlačit meziroční inflaci v eurozóně k hodnotě 1,7 % či dokonce níže, což by mělo být známo dnes dopoledne. Pokud pak jde o vystoupení Ch. Lagardeové a J. Powella - tentokrát se jejich rétorika vydala opačným směrem, když šéf Fedu brzdil očekávání na další redukce sazeb (do konce roku již jen 2x25bps), zatímco prezidentka ECB dala na stůl snížení sazeb v říjnu.

Dnes se dostanou do hry další důležitá data a to nejen zmiňovaná inflace v EMU, především počty otevřených pracovních pozic v USA, což je klíčový ukazatel z trhu práce. Podle našeho názoru by se snižování volných míst mělo zpomalit, což by společně s lepším výsledkem indexu ISM z průmyslu mohlo dolar podpořit.