Víkendář: Barclays vidí u americké ekonomiky důvody pro dlouhodobý optimismus, u Číny je obrázek jiný

V případě Číny a jejích trhů může hrát svou roli sentiment, ale je tu také řada strukturálních faktorů, které představují brzdu. Patří mezi ně demografický vývoj, realitní trh, ale i vývoj spotřeby. Země totiž nemá možnost „vyexportovat se“ ze svých problémů. Na Bloombergu to uvedl Venu Krishna , který se i přes snahy čínské vlády o stimulaci ekonomiky dívá na její ekonomiku a trhy zdrženlivě. Co míní o Spojených státech a tamních trzích?



Podle ekonoma by mohla nyní čínská vláda přijít s další stimulační bazukou, ale otázkou stále je, co se bude dít v delším období. Rozdíl vidí u amerického hospodářství, u kterého je kvůli jeho strukturálním rysům opodstatněný dlouhodobější optimismus. Mezi jeho hlavní výhody patří to, že je ve světě stále na špici technologického vývoje a podle experta tu dokonce nemá konkurenci.



Spojeným státům nahrává také fakt, že stále představují největší ekonomiku světa, nyní jsou i největším producentem ropy a v neposlední řadě se nachází „v centru globální finanční architektury“ včetně toho, že dolar zůstává globální rezervní měnou. Krishna poukázal i na to, že technologický vývoj nabral na obrátkách už před řadou let, což bylo mimo jiné patrné na rozvoji cloudových služeb. Ve Spojených státech a zejména v Silicon Valley se tak vytvořil „ekosystém“, který další rozvoj technologií podporuje. Ten nemá ve světě obdobu a „nelze jej replikovat jen poskytováním kapitálu“.



Valuace velkých technologických firem na americkém trhu podle experta korigovaly na úrovně, které on sám už považuje za rozumné. Čeká se u nich přitom postupný pokles tempa růstu zisků k 20 %, u zbytku trhu to je pro příští rok 15 – 16 %. To Krishna považuje za poněkud optimistické, on sám čeká „trochu méně“. Celkově tak velké technologie měly stále dosahovat o něco rychlejšího růstu zisků, i když mezera mezi nimi a zbytkem trhu by se měla zmenšovat. Jejich valuace jsou rozumné, u zbytku trhu pak podle experta leží dokonce „docela vysoko“. Ve výsledku tak pro americké akcie nyní nevidí velký potenciál, „možná si budou muset dát určitou přestávku“.



Krishna míní, že v posledních dvou měsících v USA vzrostlo riziko recese, i když třeba jen mírné. Nicméně z ekonomiky stále celkově přicházejí silná čísla. K dění na trzích pak dodal, že výnosy krátkodobých dluhopisů jsou považovány za indikaci toho, kam se pohnou sazby centrální banky. Problém je ovšem v tom, že tyto výnosy se mění tak rychle, že „vlastně nevíte, co máte dělat.“ Pro akcie je přitom důležitější vývoj výnosů desetiletých vládních dluhopisů, které nejsou tak volatilní.



Zdroj: Bloomberg