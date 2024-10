Aerolinkám Delta klesl čtvrtletní zisk o 26 procent, další kvartál čeká rekord

Zisk amerických aerolinek Delta Air Lines ve třetím čtvrtletí klesl o 26 procent a dostal se pod miliardu dolarů. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě. Společnost se potýkala s celosvětovým výpadkem technologií, který vedl ke zrušení tisíců letů, a s náznaky, že růst letecké dopravy začíná zpomalovat. Další kvartál ale firma čeká rekordní. Akcie před začátkem obchodování ztrácely přes šest procent, obchodování nicméně zahájily poklesem o mírnější 2 %, ale i tuto ztrátu v dalším průběhu obchodování odmazávají.



Zisk Delty za tři měsíce do konce září klesl na 971 milionů dolarů (22,5 miliardy Kč) z 1,31 miliardy dolarů před rokem. Tržby se mírně zvýšily, ale výdaje na pracovní sílu, letištní přistávací poplatky a výdaje na regionální pobočku Delta Connection stoupaly mnohem rychleji.



V aktuálním čtvrtletí ale společnost počítá s návratem k meziročnímu růstu zisku. Předpokládá, že bude těžit z poklesu počtu letů u levnějších konkurentů, z růstu svátečních rezervací a že získá kompenzaci za červencový výpadek, kde škody vyčíslila na 500 milionů dolarů.



Delta podle údajů LSEG předpovídá na čtvrtletí do prosince upravený zisk 1,60 až 1,85 USD na akcii. Analytici odhadují 1,71 USD na akcii.



"Díky zlepšující se situaci v odvětví a silné poptávce po cestování na palubě Delty jsme připraveni zakončit rok v dobré kondici," uvedl generální ředitel Ed Bastian.



Index leteckých společností NYSE Arca vzrostl od začátku srpna o 25 procent, a překonal tak osmiprocentní nárůst indexu S&P 500. Akcie samotné Delty si od té doby připsaly 34 procent.