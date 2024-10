Čína navyšuje dluh na podporu ekonomiku, Boeing propouští, Stellantis mění vedení a v USA dnes slaví Columbův den

Čína plánuje zvýšit svůj dluh o 2,3 bilionu jüanů na podporu hospodářského růstu, což se setkalo s vlažným přijetím investorů. Boeing zruší 17,000 pracovních míst a odloží dodávku letadla 777X kvůli stávce, která ochromila výrobu. Generální ředitel Stellantisu Carlos Tavares odejde z funkce v roce 2026, automobilka oznámila okamžité změny ve vedení. ECB pravděpodobně tento týden sníží úrokové sazby, což už má vliv na euro. Fitch Ratings zhoršila výhled hlavního ratingu Francie na negativní kvůli vyššímu zadlužení a politickým rizikům. Futures na evropské akciové indexy jsou smíšené, zatímco v USA jsou dnes trhy uzavřeny kvůli svátku Columbova dne.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX+0,1 %. Dnes se v USA slaví Columbův den, akciové a dluhopisové trhy budou uzavřeny.



Čína plánuje výrazně zvýšit svůj dluh, aby podpořila hospodářský růst, zejména prostřednictvím podpory lidí s nízkými příjmy, trhu s nemovitostmi a státních bank. Ministr financí Lan Fo-an oznámil vydání dluhopisů za 2,3 bilionu jüanů během příštích tří měsíců, což se však setkalo s vlažným přijetím investorů. Analytici očekávali, že Čína poskytne až 2 biliony jüanů v nových fiskálních stimulech. Čínská ekonomika čelí deflačním tlakům kvůli poklesu trhu s nemovitostmi a slabé spotřebitelské důvěře, což ohrožuje vládní cíl pětiprocentního růstu HDP. Analytici upozorňují, že oznámená opatření nejsou nová a že vláda musí investovat až deset bilionů jüanů do ekonomiky, především do domácností, aby podpořila poptávku.



Goldman Sachs zlepšila odhad hospodářského růstu v Číně na letošní i příští rok. Zdůvodnila to nejnovějšími opatřeními čínské vlády na podporu domácí ekonomiky. Banka nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Číny se v letošním roce zvýší o 4,9 procenta, zatímco v předchozí prognóze letošní růst odhadovala na 4,7 procenta.



Boeing plánuje zrušit 17,000 pracovních míst, což představuje 10% celosvětové pracovní síly, a odložit první dodávku letadla 777X o rok kvůli probíhající stávce, která ochromila výrobu. Generální ředitel Kelly Ortberg uvedl, že společnost musí přizpůsobit počet zaměstnanců finanční realitě. Stávka 33,000 zaměstnanců na západním pobřeží USA zastavila výrobu klíčových modelů letadel, což vedlo k očekávané vysoké ztrátě ve třetím čtvrtletí. Boeing také zastavil jednání s odbory a stáhl návrh na zvýšení mezd. Poslední velké propouštění firma provedla v dubnu 2020 během pandemie covid-19.



Generální ředitel Stellantisu Carlos Tavares odejde z funkce začátkem roku 2026, kdy mu vyprší kontrakt. Automobilka oznámila okamžité změny ve vedení, včetně odchodu finanční ředitelky Natalie Knight, kterou nahradí Doug Osterman. Akcie společnosti jsou pod tlakem kvůli neuspokojivým výsledkům v Severní Americe a zhoršenému celoročnímu výhledu. Analytici kritizují vedení za pomalou reakci na změny na trhu.



ECB tento týden pravděpodobně podpoří globální uvolňování měnové politiky snížením úrokových sazeb, které politici ještě před měsícem téměř vylučovali. Obavy o francouzské finance a německá slabost měly dopadají na euro, i když futures na francouzské dluhopisy se téměř nezměnily. Největší ekonomika regionu trpí mírnou recesí a produkce v roce 2024 bude podle průzkumu Bloomberg stagnovat.



Ratingová agentura Fitch Ratings zhoršila výhled hlavního ratingu Francie ze stabilního na negativní kvůli vyššímu zadlužení a politickým rizikům, přičemž hlavní rating zůstává na stupni AA-. Fiskální deficit a zhoršené veřejné finance vedou k očekávanému nárůstu vládního dluhu na 118,5 % HDP do roku 2028. Vláda plánuje snížit deficit o 60 miliard eur prostřednictvím škrtů a zvýšení daní, ale politická roztříštěnost komplikuje tyto snahy. Úvěrový rating je klíčový pro investory, protože ovlivňuje podmínky půjček a vnímání dlužníka.