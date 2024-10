Víkendář: U umělé inteligence nemusí platit „postavte to a oni přijdou“

Roger McNamee z Elevation Partners se domnívá, že akcie nyní „vypadají velmi dobře“, trhu ale dominuje technologický sektor. A u něj je důležité sledovat dvě hlavní témata. Prvním z nich je generativní umělá inteligence. Podle experta zde totiž došlo k tomu, že „celé odvětví se rozhodlo k její komercializaci bez toho, aby už plně chápalo její hodnotu.“



McNamee se tedy domnívá, že technologické firmy mohutně investují do technologií, u kterých stále není úplně jasné, jaké budou mít celkové přínosy a hodnotu. K tomu dodal, že dosavadní důkazy týkající se vlivu generativní umělé inteligence na produktivitu jsou „tak maximálně neutrální, v horším případě negativní.“ Podle experta tedy existují spíše indicie, že generativní AI má na produktivitu vliv záporný.



Nakonec se podle experta může ukázat, že dopad AI na produktivitu bude pozitivní. Nicméně jde o tak významné téma a technologický sektor má tak velkou váhu na celkové kapitalizaci trhu, že by si vztah mezi AI a produktivitou zasloužil mnohem více pozornosti. Na CNBC k tomu dodali, že u řady firem převažuje uvažování ve stylu „postavte to a oni přijdou“. Jinak řečeno, vedení firem považuje investice do umělé inteligence za nutnost. A proč si vlastně McNamee myslí, že AI může mít negativní dopad na produktivitu?



Investor na uvedenou otázku odpověděl, že během posledních deseti let se pracuje s předpokladem, podle kterého se k fungující umělé inteligenci dostáváme v případě, že je trénována na dostatečně velkém objemu dat. Mcnamee se ale domnívá, že taková hranice množství dat již byla několikrát překročena a výsledky se nedostavují. „Stejný experiment probíhá znovu a znovu a pokaždé čekáme jiný výsledek.“



McNamee míní, že u umělé inteligence je cílem, aby prošla takzvaným Turingovým testem. V jeho rámci by, zjednodušeně řečeno, měla umělá inteligence komunikovat s člověkem tak, aby nemohl rozeznat, zda komunikuje s jiným člověkem, nebo se strojem. Takovým testem podle experta umělá inteligence mnohokrát prošla, ovšem tím způsobem, že „hovořila nesmysly“. Jinak řečeno, vytvářela „halucinace“ a vymýšlela si, i když tak, že to nešlo rozeznat od běžného rozhovoru s člověkem.



McNamee si celkově nemyslí, že by generativní umělá inteligence neměla své přínosy. Nicméně velké technologické firmy podle něj investují na základě předpokladu, že „každé její použití bude efektivní“. „Jde o spekulativní sázku, zatím se tento předpoklad nepotvrzuje. A neměl bych to být já, kdo bude dokazovat, že to nebude fungovat. Měli by to být oni, kdo bude dokazovat, že to fungovat bude,“ dodal McNamee.



Zdroj: CNBC