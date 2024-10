Klíč k dlouhodobým výnosům v době klesajících sazeb?

Úrokové sazby klesají, a tak by se na výsluní mohly dostat dividendové akcie. Co musí investoři udělat, aby zvýšili své dlouhodobé výnosy v těchto pozicích?



Federální rezervní systém zahájil v září snižování sazeb snížením o půl procentního bodu a do konce roku by mohly klesnout o dalšího půl bodu. Investoři, kteří odkládali hotovost do fondů peněžního trhu, jejichž výnosy již od léta klesají, by se mohli podívat po dividendových akciích.



„Když sazby rostly, viděli jsme spoustu toků do krátkodobých peněžních nástrojů a fondů peněžního trhu, kde lidé hledali bezpečné výnosy, které někdy přesahovaly 5 %,“ řekl Dan Stein, ředitel pobočky Charles Schwab v Tysons Corner ve Virginii. "Jak ale sazby klesají, pozorujeme, že lidé hledají dlouhodobější alternativy a opět i akcie vyplácející dividendy," řekl. A zde vstupují do hry reinvestice dividend.



Kousnutí do jablka



Když vaše oblíbená akcie vyplatí dividendu, můžete se rozhodnout tuto dividendu reinvestovat, spíše než si vybrat hotovost. Tímto způsobem se peníze použijí na nákup dalších akcií, čímž se v průběhu času zvýší vaše pozice. To má několik výhod.

Zaprvé to umožní zprůměrovat náklady u této pozice, protože akcie nakupujete v pravidelných intervalech bez ohledu na cenu. „Jde o skvělou příležitost pro investory, aby si ‚kousli do jablka‘ pokaždé, když se vyplácí dividenda,“ řekl Jay Spector, CFP a co-CEO společnosti EverVest Financial v Scottsdale, Arizona. "Umožňuje jim to reinvestovat tuto dividendu v plánovaném pravidelném časovém rámci a v dlouhodobém horizontu tak mají skvělou příležitost k většímu celkovému výnosu."

Ticker Akcie % výnos od 16.10.2004 Celková tržní hodnota % výnos při reinvestici dividend Hodnota při reinvestici dividend MMM Company 248,72% $3 487,23 277,39% $3 773,91 International Business Machines Corp 278,79% $3 787,86 417,84% $5 178,37 TGT Corp 322,12% $4 221,16 428,82% $5 288,17

Nejatraktivnějším rysem reinvestic dividend je skládání výnosů v průběhu času – samozřejmě za předpokladu, že má zvolená akcie stabilní historii vyplácení dividend. Vezměme si , takzvaného dividendového aristokrata s dlouhou tradicí každoročního navyšování plateb po dobu nejméně 25 let. Pokud jste v roce 2004 koupili akcie za 1 000 dolarů a drželi pozici 20 let, měli byste nyní 3 788 dolarů , pokud byste si nechali dividendy vyplácet. To dělá návratnost asi 279 %. Ale pokud byste dividendu reinvestovali k nákupu dalších akcií , měli byste na konci 20letého období 5 178 dolarů , tj. celkový výnos asi 418 %. Tento technologický gigant v roce 2024 vzrostl o 41 % a nabízí dividendový výnos 2,9 %.Maloobchodní řetězec je dalším příkladem toho, jak mohou být investoři dlouhodobě odměněni, pokud reinvestují dividendy. Akcie v roce 2024 vzrostly téměř o 10 % a také nabízí dividendový výnos 2,9 %. Investor, který před 20 lety koupil akcie společnosti za 1 000 USD a obdržel dividendu v hotovosti, by v tomto období zaznamenal návratnost 322 % s konečnou hodnotou 4 221 USD . Reinvesticí do nákupu více akcií by tentýž investor na konci období měl ale celkovou návratnost 429 % v hodnotě 5 288 USD Reinvestování dividend má samozřejmě i svá rizika. Velmi vysoké dividendové výnosy by mohly naznačovat, že cena akcií této společnosti klesá. A společnost zažívající těžké časy může být v pokušení výplatu dividend snížit ve snaze ušetřit hotovost.Investoři, kteří by chtěli jednoduše diverzifikovat své portfolio plátců dividend, by mohli využít fond obchodovaný na burze, tzv. ETF . ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (ticker NOBL) má v roce 2024 celkovou návratnost téměř 15 % a poměr nákladů 0,35 %. Do jejich holdingu patří i spolu s domácími jmény, jako je , a Clorox.Pokud je prioritou investora růst dividend, je tu Vanguard Dividend Appreciation ETF (ticker VIG), který má nákladový poměr 0,06 % a v roce 2024 celkovou návratnost téměř 20 %. Do jeho konstituentů patří významné technologické firmy, jako je , Broadcom a , stejně jako Group a Mobil.Při reinvestování dividend byste měli také vzít v úvahu vyvažování svého portfolia tak, aby velikost holdingu dané akcie stále odrážela vaše cíle a ochotu riskovat. „Samostatně orientovaní investoři mají problém vydržet u rebalancování anebo překonat tíhnutí k tomu, že nechtějí prodávat akcie nebo kupovat jiné. Tato disciplinovaná strategie je něco, co je třeba zvážit, když reinvestujete dividendy a vidíte, že vaše pozice rostou,“ doplnil Stein z Charles Schwab.Zdroj: CNBC