Rozbřesk: Proč evropský automotive ztrácí globální tržní podíl?

Skutečnost, že eurozóna bez Německa vlastně nevypadá až tak špatně. Kromě cyklického útlumu globální průmyslové poptávky německá průmyslová ekonomika zaostává bohužel také kvůli ztrátě konkurenceschopnosti některých klíčových exportních odvětví. Pojďme se dnes podívat na některé z nich blíže.



Na prvním místě jde o německý automotive, jehož výkon jde trendově dolů již od aféry Dieselgate na konci roku 2016. V posledních pěti letech však ztráta globálního tržního podílu německých automobilek zesílila. Zatímco v roce 2019 se z Německa vyváželo zhruba 300 tisíc aut měsíčně, dnes je to přibližně 270 tisíc. Zcela opačný vývoj zaznamenala Čína, odkud se v roce 2019 vyváželo lehce přes 50 tisíc aut měsíčně a dnes je to přibližně 500 tisíc! Německý průmysl se zatím zdaleka tak dobře nedokázal adaptovat na nástup elektromobility, a to hned z několika důvodů. Za prvé, výroba v Číně má daleko lépe zajištěné klíčové vzácné materiály - zejména dodávky vzácných minerálů v čele s kobaltem a lithiem. Za druhé, německý průmysl tahá za kratší konec provazu i při “vývoji software”, který je stále důležitější při spotřebitelském výběru. A za třetí, v Číně v uplynulé dekádě vzniklo velké množství výrobních kapacit v segmentu automotive (jak elektro, tak spalovací motory) a na velmi konkurenčním trhu jsou ve výrobě schopné nabídnout nižší cenu než “evropská výroba”. I proto “vyrobeno v Číně” nemusí vždy znamenat, že se jedná o “čínskou značku automobilu”. Naopak, jak upozornila naposledy zpráva Maria Draghiho, mezi dovozy aut z Číny do Evropy dominují evropské a americké značky automobilek.



V takové situaci není úplně divu, že se evropské automobilky bránily v posledním roce výraznějšímu zavedení cel na dovozy aut z Číny (dalším důvodem je i strach ze ztráty stále důležitého čínského trhu). A bohužel se nelze ani divit plánům některých skupin uzavřít natrvalo některé nejméně efektivní výrobní linky v Evropě.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává zamčená v pásmu 25,20-25,30 EUR/CZK a vyčkává na výraznější impulsy k obchodování.

Odhadujeme, že s blížícími se americkými volbami spíše zůstane v lehké defenzivě - z obav z možnosti dalšího růstu amerických tržních výnosů a zisků USD.



Eurodolar

Kombinace holubičí ECB (Lagardeová a Villeroy) a pokračujícího růstu dolarových úrokových sazeb tlačí eurodolar k nižším a nižším hodnotám. Včera výnos amerického vládního dluhopisu překonal hranici 4,20 %. Vše může souviset s rostoucími preferencemi D. Trumpa před americkými volbami. Navíc podle sázkových agentur narůstá šance, že republikáni po volbách ovládnou i celý Kongres, takže budou moci nerušeně realizovat další fiskální expanzi.

Na důležitá data hluchý týden pokračuje i dnes s tím, že zajímavé by mohly být komentáře centrálních bankéřů a publikování nového čísla Béžové knihy Fedu.



Regionální Forex

Maďarská centrální banka včera v souladu s tržním očekáváním ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 6,50 %. V reakci na rozhodnutí MNB sice forint zpevnil, avšak zisky maďarské měny již byly celkem omezené. Kromě toho, že trh takový krok od MNB očekával, tak centrální banka vyslala relativně zamlžený vzkaz týkající se nejbližší budoucnosti. V komentáři MNB se sice na jednu stranu píše, že banka bude jednat opatrně, ale na druhou stranu měnová politika má být nadále řízena (příchozími) daty. To by mohlo navazovat dojem, že aktuální pauza ve snižování sazeb může být za jistých okolností i velmi dočasnou.



Akcie

Index S&P 500 včera klesl o 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 0,1 %. Průmyslový index Dow Jones se snížil o 0,3 %. Společnost Verizon Communications Inc. vykázala příjmy, které zaostaly za očekáváním analytiků. Společnost General Motors Co. signalizovala solidní poptávku po svých automobilech s nejvyšší marží v USA, a to i přesto, že širší trh oslabuje, a za poslední čtvrtletí vykázala lepší než očekávané výsledky a zvýšila spodní hranici své celoroční prognózy zisku. Generální ředitel společnosti ASML Holding NV Christophe Fouquet očekává, že tlak ze strany USA na další omezení prodeje polovodičové technologie do Číny, která je pro nizozemského výrobce strojů na výrobu čipů největším trhem, poroste. Akcie ASML v úterý posílily až o 3,3 %.