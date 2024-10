Rozbřesk: Odpočítávání do amerických voleb začalo a region si líže první rány

Středoevropská finanční aktiva v čele s vládními dluhopisy a měnami (stabilní CZK je zde čestnou výjimkou) se aktuálně dostala pod prodejní tlak. Nad ztrátami, které za poslední týden patří k nejvyšším na světě, se mohou vznášet blížící se americké volby, které pro tento region generují několik negativních vedlejších efektů. Ty souvisejí s tím, že trhy vidí jako stále pravděpodobnější povolební scénář, kdy republikáni ovládnou nejen Bílý dům, ale i celý Kongres, takže budou schopni neomezeně realizovat své předvolební sliby.



K nim v prvé řadě bude patřit prodloužení (či zakonzervování) daňových škrtů z roku 2018, které mají exspirovat v roce 2025. Výsledkem bude nárůst deficitu a tudíž i dluhu a nabídky amerických vládních dluhopisů. Trh se na tuto eventualitu připravuje již dnes a tak úrokové sazby v USA rostou, což vyvolává odliv krátkodobého kapitálu z výše úročených měn dolaru pevně úročených aktiv. A to je přesně ten důvod, proč již dnes trpí forint a zlotý.



Za druhé, pokud se Donald Trump utáboří v roce 2025, tak celému světu hrozí cla uvalená plošně na americké dovozy (hovoří se o 10 % či 20 %). Vývozy středoevropských ekonomik do USA jsou sice relativně nízké, takže přímý dopad cel by měl být v podstatě zanedbatelný, avšak pro tyto malé otevřené ekonomiky by šlo o další Jobovu zvěst v situaci, kdy regionální (automobilový) průmysl čelí nemalé strukturální výzvě. K tomu dodejme, že Trump navíc hodlá uvalit 60 % cla na čínské dovozy. To může mít za následek, že levná produkce z říše středu se může o to agresivněji tlačit na jiné trhy (v EU) a vytlačovat z nich (třeba středoevropskou konkurenci).



A konečně velká politická změna v Bílém domě, resp. i ve složení Kongresu v sobě obsahuje i prvek geopolitické nejistoty svázaný především se střední Evropou. Půjde totiž o to, jak se republikány vedená Amerika postaví rusko-ukrajinskému válečnému konfliktu. To samozřejmě může zvyšovat rizikové prémie u regionálních finančních aktiv.



Zbývají necelé dva týdny do voleb, takže ještě může být na středoevropských trzích veselo. Celkově dnešní situace hodně připomíná rok 2016, kdy ve volbách překvapivě zvítězil D. Trump a regionální aktiva se rovněž na čas ocitla pod tlakem. Výprodej se však nakonec ukázal jako relativně krátkodobá záležitost. Podobně tomu může být i letos s tím, že celá (prodejní) epizoda může být ve skutečnosti kratší než před čtyřmi lety.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna je sice v lehké defenzivě, ale nejistota před americkými volbami na ni zjevně dopadá o poznání méně než na forint nebo zlotý. Měnový pár se tak drží v pásmu 25,20-25,30 EUR/CZK.

Výraznější domácí impulsy v tomto týdnu neočekáváme a předpokládáme přetrvávání lehce negativního sentimentu.



Eurodolar

Komentáře ECB přicházející z Washingtonu (od prezidentky Lagardeové a hlavního ekonoma Lana) vyzněly včera téměř výhradně holubičím tónem. Proces dezinflace probíhá rychleji, než se doufalo, rizika poklesu růstu by mohla tento proces urychlit a dokonce vyústit k dalšímu poklesu inflace a dalšímu snižování sazeb směrem k neutrální hodnotě. Tisková agentura Reuters navíc včera debatu doplnila, že představitelé ECB začínají diskutovat o tom, zda bude nutné snížit úrokové sazby na úroveň, která stimuluje ekonomickou aktivitu, tj. pod neutrální úroveň (

Dnes budou mit centrální bankéři v ECB možnost se znovu zamyslet nad sazbami, neboť budou zveřejněny důležité předstihové ukazatele napříč eurozónou v podobě indexů PMI.



Akcie

Americké akciové indexy vypadaly během včerejšího dne na negativní úvod a také otevřely směrem dolů. V čele poklesu najdeme Nasdaq s -0,7 pct. Mezitím Evropa také většinou klesá, nejvíc AEX -0,6 pct. Jižní křídlo ale mírně stoupá a DAX je nyní pouze těsně v záporu. Během dne vyšly výsledky Boeingu, který už musel zvládnout tolik špatných zpráv, že reagoval jen mírným poklesem. Coca-Cola je na tom hůř, když sice překonala odhady na úrovni zisku a vylepšila výhled díky vyšším cenám, ale investoři moc nevěří, že zdražení v budoucnu zůstane bez negativních dopadů.