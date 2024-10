Erste překonává odhady na zisku, čisté úrokové výnosy Komerční banky klesly a Microsoft i Meta zklamaly. Futures jsou červené

Česká ekonomika čelí inflačním rizikům, což může vést k pozastavení snižování sazeb, uvedla viceguvernérka ČNB Zamrazilová. Rakouská Group zvýšila provozní zisk za prvních devět měsíců roku o 7,9 % na 4,51 miliardy EUR, výsledky za 3Q překonaly očekávání. zvýšila čistý zisk za první tři čtvrtletí o 0,9 % na 12,64 miliardy Kč, ale celkové výnosy klesly o 1 %. Společnost Gen dosáhla za 2Q 2025 tržeb 974 milionů USD, což je nárůst o 3 %. Akcie klesly o 4 % kvůli neuspokojivým prognózám, podobně i Meta zamířila dolů. ECB by měla ke snižování sazeb přistupovat opatrně, zatímco japonská centrální banka ponechala sazbu beze změny. Čínská ekonomika vykazuje známky stabilizace díky stimulačním opatřením. A evropské futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,7 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,6%.

Ekonomika ČR čelí řadě potenciálních inflačních rizik, která si zasluhují zvážit pozastavení škrtů sazeb, uvedla viceguvernérka ČNB Zamrazilová. Její rozhodnutí bude záviset na diskuzi se členy bankovní rady, přezkoumání nových prognóz a politických opatřeních v zahraničí.



Rakouská bankovní skupina Group zvýšila v prvních devíti měsících roku provozní zisk meziročně o 7,9 % na 4,51 miliardy EUR, těžila z příznivého úrokového prostředí a dařilo se jí zejména v regionu střední a východní Evropy. Za 3Q reportovala čistý zisk 886 milionů EUR, což je meziročně o 8,1 % více, než očekával trh. Celkové výnosy dosáhly ve 3Q 2,80 miliardy EUR a provozní zisk před vytvořením rezervy činil 1,54 miliardy EUR. Group také zvýšila prognózu růstu čistého úrokového výnosu na více než 2 %. České spořitelně vzrostl čistý zisk za první tři čtvrtletí meziročně o třetinu na 19,4 miliardy Kč.



Komerční banka za první tři čtvrtletí roku 2024 zvýšila čistý zisk meziročně o 0,9 % na 12,64 miliardy korun, přičemž celkové výnosy klesly o 1 % na 26,73 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy klesly o 3,3 % na 18,7 miliardy korun, zatímco výnos z poplatků a provizí vzrostl o více než 7 % na 4,9 miliardy korun. Ve třetím čtvrtletí dosáhl čistý zisk 6,195 miliardy korun, což je mírně pod očekáváním. Celkové výnosy za třetí čtvrtletí se meziročně zvýšily o 3,2 % na 9,2 miliardy korun, a čistý zisk připadající akcionářům vzrostl o 45,2 % na 6,2 miliardy korun. Banka očekává, že její úvěry a vklady porostou v roce 2024 středně jednociferným tempem, a cílí na návratnost vlastního kapitálu (ROE) kolem 13-14 % v roce 2025.



Společnost Gen dosáhla za 2Q 2025 celkových tržeb ve výši 974 milionů USD, což představuje nárůst o 3 % v USD a při konstantních měnových kurzech. Objem fakturace činil 964 milionů USD, což je nárůst o 4 % v USD a 5 % při konstantních měnových kurzech. Provozní výnosy podle GAAP dosáhly 402 milionů USD, což představuje nárůst o 1,7 %. Zředěný zisk na akcii (EPS) podle GAAP činil 0,26 USD, což je nárůst o 13 %. Ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2025 společnost očekává celkové tržby v rozmezí 980-990 milionů USD.



Akcie po uzavření trhu klesly téměř o 4 % poté, co poskytl neuspokojivé prognózy a řekl investorům, že růst příjmů z cloudu se zpomalí, marže se sníží a náklady porostou. Investice společnosti Meta do AI a dalších futuristických technologií rovněž zatížily její akcie. Naopak Samsung vzrostl poté, co firma oznámila pokrok v dodávkách pokročilých paměťových čipů AI společnosti .



Evropská centrální banka by měla ke snižování sazeb přistupovat opatrně a neuspěchat další snižování, řekl člen Rady guvernérů Joachim Nagel.



Japonská centrální banka ponechala svou referenční sazbu beze změny na 0,25 %, když japonská politická nestabilita zvýšila nejistotu. Jen posílil poté, co centrální banka zvýšila prognózu růstu.



Čínská ekonomika v říjnu vykazovala známky stabilizace, přičemž aktivita továren po pěti měsících poklesu rostla, možná díky stimulačním opatřením.