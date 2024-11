Rozbřesk: Korunu čeká náročný týden pod taktovkou amerických voleb a ČNB

Čeká nás týden, ve kterém by se česká koruna rozhodně neměla nudit. Vzhledem k tomu, že zářijová čísla z průmyslu a maloobchodu budou trochu kopírovat již zveřejněný HDP, bude koruna sledovat primárně úterní výsledek amerických prezidentských voleb. Za nejvíce “rizikový” z pohledu koruny považujeme i nadále scénář vítězství Donalda Trumpa a úplné ovládnutí Kongresu ze strany republikánů. V takovém případě by hrozil nejrychlejší nárůst veřejného zadlužení (zejména oproti scénářům s rozděleným Kongresem) i obchodních cel promítající se do výraznějších inflačních tlaků v USA. A ty by byly důvodem pro vyšší dolarové sazby, které zpětně mohou mít negativní dopad na veškeré rozvíjející se trhy včetně středoevropských měn. Nárůst pravděpodobnosti “totálního” vítězství republikánů ostatně již v posledních týdnech notně zvyšoval nejistotu napříč střední Evropou včetně koruny. Měnový pár se tak aktuálně pohybuje v pásmu 25,30-25,40 EUR/CZK.



Separátním problémem pro všechny středoevropské měny může být také nejistota spojená s uznáním výsledků voleb. Pokud vítěz nebude jednoznačný a bude záležet na několika klíčových okrscích, mohou se uznání vítězství (z obou stran) protahovat. To může být nakonec i pro korunu nový negativní moment.



A v neposlední řadě tu pak máme zasedání ČNB. Pokles sazeb o 25bps je sice všeobecně očekáván, ale klíčové bude, jak moc přepíše ČNB svou prognózu ve světle o něco pomalejšího oživení ekonomiky a prudkého propadu eurových sazeb. A i tady lze asi těžko čekat pro českou korunu výraznější pozitivní vzpruhu. Tempo poklesu úrokových sazeb na nejbližších zasedáních je sice relativně jasně dané, ale trhy bude zajímat zejména, jak hluboko ve světle poklesu eurových sazeb se hodlá ČNB nakonec s poklesem úrokových sazeb zastavit.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává v defenzivě v pásmu 25,30-25,40 EUR/CZK. V tomto týdnu asi ustoupí do pozadí zářijová makrodata (trhy už dostaly první odhad HDP za Q3) a pozornost se soustředí na výsledek amerických voleb a zasedání ČNB. Pokud na trzích převládne povolební nejistota, bude složité pro korunu sbírat pozitivní impulsy (viz úvodník).



Eurodolar

Velmi nízký přírůstek nových pracovních míst v USA za měsíc říjen dolaru před víkendem nepomohl stejně jako narovnání sázek na volbu nového amerického prezidenta v neprospěch D. Trumpa.

Vše nyní směřuje k americkým volbám, které dokonce zcela zastínily fakt, že Fed bude ve čtvrtek snižovat úrokové sazby. Dodejme, že hlasování proběhne v USA v úterý během našeho odpoledne a noci. Ve středu ráno se začnou rýsovat první serióznější výsledky a lze očekávat výraznou volatilitu.



Akcie

Ani trh práce za předchozí měsíc nezamával s akciemi na Wall Street a trh si na závěr minulého týdne připsal velmi solidní růst. Páteční obchodování bylo kromě trhu práce ovlivněno i velmi slušnými výsledky za předešlý kvartál společnosti Amazon, která napomohla k největšímu růstu technologickému indexu. Akcie Apple odepsaly 1,16 %. Čistý zisk na akcii byl o 2,63 % lepší než konsensus. Naopak akcie Amazon narostly o zhruba 6 %. Společnost Intel posílila přibližně okolo 8 %. Akcie Nvidia vzrostly o necelé 2 % a alespoň částečně odmazaly ztrátu, kterou akcie utržily při čtvrteční seanci. Ke zmírnění čtvrtečního debaklu zavelely i akcie Microsoft, které přidaly 0,99 %. Akcie společnosti Boeing posílily o více jak 3 %.