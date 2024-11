Niles: Tesla je opcí na budoucí úspěch

Na CNBC poukazují na to, že všechny velké technologické společnosti předčily svými posledními čtvrtletními výsledky očekávání, a to na úrovni zisků na akcii i tržeb. Výjimkou byla pouze , která nedosáhla na očekávání u tržeb. Dan Niles z Niles Investment Management k tomu řekl, že podle něj „z výsledků vychází dva favoriti pro zbytek roku, a to je a Meta.“



Na dotaz týkající se Tesly Niles uvedl, že on je investor snažící se kupovat akcie za „rozumnou cenu“. U této akcie, která se obchoduje s poměrem ceny k ziskům kolem 100, je tak pro něj těžké najít dobrý poměr rizika a návratnosti. „Lidé se tu většinou dívají na opci, na to, co vše by mohlo v budoucnu být. Může se to týkat energetiky, která dnes generuje asi 10 % tržeb, ale roste o 50 % ročně. Může se to týkat robotaxíků či autonomního řízení, které je tématem pro následujících několik let. Kvůli těmhle věcem lidé tuto akcii drží.“



Podle Nilse tedy investoři nyní nekupují akcie Tesly kvůli jejímu základnímu byznysu, kterým jsou elektromobily. Ten firmě sice „vydělává peníze“, ale zajímavá je akcie kvůli tomu, co vše by firma mohla dělat v budoucnu. Která společnost ze skupiny velkých technologických firem čelí nejvíce riziku, že se jí nezaplatí investice do umělé inteligence? Niles míní, že obavy by na této rovině měl budit hlavně . V této souvislosti uvedl, že cloudový byznys této společnosti ztrácí postupně na tempu růstu a firma indikuje, že by tomu mělo být stejně i v dalším čtvrtletí.



Cloudový byznys Amazonu naopak nabírá na tempu růstu a to samé platí u Googlu. Podle investora to budí otázky, zda skutečně dosahuje potřebné návratnosti u svých investic. Akcie této firmy se přitom obchodují s výraznou valuační prémií k celému trhu. Moc nadšení podle Nilse nebudí ani , který nedosahuje nijak vysokého růstu, nové produkty typu Vision pro netáhnou a akcie se také obchoduje s poměrem ceny k ziskům na 33. Následující obrázek shrnuje růst tržeb Applu podle jednotlivých produktových kategorií:





Problém u Applu je podle experta hlavně ve ztrátách tržního podílu. A to je téma, které by se nakonec mohlo projevit na poklesu valuačních násobků.



