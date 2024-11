Fed snižuje sazby, trhy jedou dál díky Trumpovu vítězství

Fed dnes snížil úrokové sazby dle očekávání o 25 bazických bodů, do pásma 4,5 – 4,75 %, což podpořil jak pokračující ústup inflace, tak zpomalující trh práce. Rozhodnutí snížit úrokové sazby přišlo na druhém zasedání po sobě, i když tentokrát tempo snižování kleslo z 50 bazických bodů.

Jádrová inflace se dle posledních dat blíží dvouprocentnímu cíli, když dosáhla 2,7 % (lehce nad očekávaných 2,6 %). Trhy taktéž stále vstřebávají Trumpovo vítězství v prezidentských volbách. Dá se očekávat, že Fed bude muset zpomalit uvolňování měnových pravidel. Politika vyšších cel a nižších korporátních daní spolu s dalšími fiskálními stimuly bude tlačit inflaci opět vzhůru. Očekává se snížení sazeb do pásma 3,75 – 4 % do poloviny příštího roku.



Dnes se nadále dařilo akciím Tesly, které přidaly další 2,9 %. Naopak výrazně propadla Trumpova společnost Trump Media and Technology group, která dnes ztratila 23 %. V růstu pokračovaly technologie. Index Nasdaq Composite přidal 1,5 %. Akcie pak narostly 2,2 %.