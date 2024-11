Rozbřesk: ČNB i Fed snížily sazby podle očekávání. Koruna získává půdu pod nohama

Česká národní banka podle očekávání snížila úrokové sazby o 25bps na 4,0 %. Pro rozhodnutí zvedlo ruku 5 členů bankovní rady, zatímco jeden člen (pravděpodobně Tomáš Holub) hlasoval pro pokles sazeb o 50bps a jeden člen (pravděpodobně viceguvernérka Zamrazilová) hlasoval pro stabilitu sazeb.



Nová podzimní prognóza ČNB je více “stagflační” - přepisuje růst pro tento i příští rok směrem dolů (na 1,0 % v roce 2024 a na 2,4 % v roce 2025), zatímco inflace byla přepsána směrem vzhůru. My podobně jako centrální banka předpokládáme nárůst inflace ke konci roku dočasně mimo toleranční pásmo (nad 3 %), a pak pozvolný pokles v roce 2025 tak, že průměrná inflace se bude pohybovat lehce nad 2,6 %.



Podle komentářů Aleše Michla bankovní rada aktuálně vnímá stále jako “větší problém” spíše inflaci než růst. Podle bankovní rady převažují pro-inflační rizika v čele s větší setrvačností inflace služeb a vyššími mzdovými požadavky v soukromém i veřejném sektoru. V této souvislosti může být v prosinci nebo v únoru ve hře i “přerušení” cyklu uvolňování měnové politiky, jak ostatně Aleš Michl sám explicitně zmínil. My v základním scénáři stále preferujeme variantu, ve které bude centrální banka dál postupovat po 25bps dolů až na 3,5 %, kde pak úrokové sazby na delší období “zaparkuje”.



Pro rok 2025 pak vnímáme pravděpodobně o něco výrazněji protiinflační rizika spojená s horším globálním hospodářským růstem a špatným výkonem německé ekonomiky. To může vést ve finále k výraznějšímu poklesu sazeb v eurozóně a tlačit tak zprostředkovaně na výraznější uvolnění měnových podmínek i v Česku (sazby spíše do blízkosti 3,0 %).



I když zatím bankovní rada na prvním místě komunikuje inflační rizika, velmi pomalé oživení Německa ji bezesporu není zcela lhostejné. I proto si nechala vypracovat alternativní scénář počítající s výraznějším útlumem hospodářství našich hlavních obchodních partnerů. Jeho detaily se dozvíme během dnešního setkání s analytiky.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zdá se již vstřebala vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách a postupně získává půdu pod nohama. Během včerejší seance tak mírně posilovala směrem k 25,20 EUR/CZK, podobně jako ostatní středoevropské měny. Očekávané snížení sazeb ČNB o 25 bazických bodů na 4,0 %, které se díky doprovodným komentářům guvernéra Michla neslo v lehce jestřábím duchu, českou měnu dále povzbudilo. V podobném duchu by se ostatně dnes mohlo nést i setkání s analytiky, kterého se účastní i viceguvernérka Eva Zamrazilová patřící k jestřábímu křídlu v rámci bankovní rady.



Eurodolar

Fed tentokrát trhy včetně eurodolaru nijak nepřekvapil - nejenže včera snížil úrokové sazby, tak jak se očekávalo (o 25bps), ale navíc ponechal rétoriku v tradičním módu “počkáme a uvidíme”. V konkrétní situaci konce roku 2024 to znamená, že Fed bude čekat na dvě další měsíční inflační čísla a měsíční report z trhu práce, přičemž centrální bankéři mohou průběžně monitorovat, co nová administrativa a hlavně Kongres bude připravovat v daňové oblasti pro další roky.

Po posledním zasedání Fedu o moc moudřejší nejsme s tím, že prosincová redukce sazeb zůstává jasně ve hře. Bude se ovšem čekat na příchozí data, přičemž je třeba vzít v úvahu, že fiskální plány nové Trumpovy administrativy americkou měnovou politiku ve zbytku roku 2024 již velmi pravděpodobně neovlivní.



Akcie

Fed včera snížil úrokové sazby dle očekávání o 25 bazických bodů, do pásma 4,5-4,75 %, což podpořilo jak pokračující ústup inflace, tak zpomalující trh práce. Trhy taktéž stále vstřebávají Trumpovo vítězství v prezidentských volbách. Včera se nadále dařilo akciím Tesly, které přidaly další 2,9 %. Naopak výrazně propadla Trumpova společnost Trump Media and Technology group, která včera ztratila 23 %. V růstu pokračovaly technologie. Index Nasdaq Composite přidal 1,5 %. Akcie Nvidia pak narostly 2,2 %.