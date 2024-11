Obchodování na Wall Street jako na houpačce a vyčkávání na zítřejší report k americké inflaci

Úterní obchodování na trzích ve Spojených státech se neslo v poměrně klidném režimu, kdy pozitivně nevyčnívala z davu žádná velká společnost. Opačný průběh už byl příběh jiný, ale to až v následujících řádcích.Nejprve pohled na indexy, kdy nejslabším byl průmyslový Dow Jones Industrial Average, kterému k lepšímu než téměř 1% ztrátě nepomohly ani akcie , které posílily o více jak 1 %. Lépe, ale ne dobře se vedlo technologickému Nasdaq 100 , který odevzdal okolo 0,3 %.Za selháním technologického indexu lze najít třeba akcie , které se propadly cirka o 6 %. Důvodem kromě výběrů lehce nabitých zisků je i fakt, že dnes se výrazněji propadly i akcie autopůjčoven Hertz (pre-market -10,98 %), které nevyšla sázka s obměnou vozového parku na elektrická vozidla, jejíž největším zástupcem měla být logicky .Nicméně akcie Hertz Global dnes v kontinuální fázi obchodování narostly o více jak 8 %, a to i přes nižší čistý zisk na akcii, než byl konsensus trhu, který byl reportován při tržbách 2,58 mld. USD vs konsensus 2,68 mld. USD Americký dolar se po zvolení Donalda Trumpa utrhl ze řetězu a v současnosti se obchoduje na měnovém páru vůči evropské měně na pro dolar nejsilnější úrovni během 1 roku. Velmi podobně se vede kryptoměnám v čele s Bitcoinem, který se pozvolna dostává k 90k USD EUR/CZK 25,38, USD/CZK 23,91, EUR/USD 1,0613, WTI 68,09 USD/barel, Brent 71,94 USD/barel, Troyská unce zlata 2.599 USD